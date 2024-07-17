Двойник Камшилова попытается помешать главному оппозиционеру пройти в гордуму Кургана

На выборы в гордуму Кургана выдвинулся двойник оппозиционера Камшилова

17 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

На выборы в гордуму Кургана выдвинулся полный тезка оппозиционера Камшилова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году На выборы в гордуму Кургана по округу №4 выставлен кандидат с тем же именем и фамилией, что и у главного оппозиционера-коммуниста — действующего депутата Ивана Камшилова. Его полный тезка по имени и фамилии будет баллотироваться от «Российской партии пенсионеров». Однако оппозиционер уверен, что такие методы не помогут оттянуть у него голоса, так как он идет первым в списке, а избиратели будут ориентироваться по номерам кандидатов, рассказал он URA.RU. «Не первый раз такое. Им [„Пенсионерам России“] просто позвонили и сказали, что они обязаны по четвертому округу выставить двойника. Система отработанная, но она неэффективна. Это никак не помешает. Мы будем до избирателя уникальный номер кандидата доносить. Это лишь очередной повод показать, что меня не хотят видеть во власти, и только сыграет мне на руку», — сообщил Камшилов. Он отметил, что, несмотря на это, в списке на выборах он будет стоять первым, а его тезка — вторым. По данным регионального избиркома, «близнец» Камшилова по фамилии и имени, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», является индивидуальным предпринимателем и менеджером. Его кандидатура по выдвижению в 4-м округе была зарегистрирована на следующий день после регистрации оппозиционера-коммуниста — 12 июля. Корреспондент URA.RU пытался связаться с руководителем «Партии пенсионеров», депутатом облдумы Ярославом Климко, для уточнения информации о возможном целенаправленном выставлении депутата с одинаковыми инициалами на один и тот же округ. На момент публикации новости дозвониться до него не удалось Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму Кургана главной интригой станет вопрос: смогут ли войти в новый состав ключевые оппозиционные фигуры. Камшилов тогда говорил, что ждет провокаций на выборах. Он предполагал, что конкурентам могут не нравиться его«профессионализм и знания, которые помогают ему выявлять ошибки чиновников». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборы в гордуму Кургана по округу №4 выставлен кандидат с тем же именем и фамилией, что и у главного оппозиционера-коммуниста — действующего депутата Ивана Камшилова. Его полный тезка по имени и фамилии будет баллотироваться от «Российской партии пенсионеров». Однако оппозиционер уверен, что такие методы не помогут оттянуть у него голоса, так как он идет первым в списке, а избиратели будут ориентироваться по номерам кандидатов, рассказал он URA.RU. «Не первый раз такое. Им [„Пенсионерам России“] просто позвонили и сказали, что они обязаны по четвертому округу выставить двойника. Система отработанная, но она неэффективна. Это никак не помешает. Мы будем до избирателя уникальный номер кандидата доносить. Это лишь очередной повод показать, что меня не хотят видеть во власти, и только сыграет мне на руку», — сообщил Камшилов. Он отметил, что, несмотря на это, в списке на выборах он будет стоять первым, а его тезка — вторым. По данным регионального избиркома, «близнец» Камшилова по фамилии и имени, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», является индивидуальным предпринимателем и менеджером. Его кандидатура по выдвижению в 4-м округе была зарегистрирована на следующий день после регистрации оппозиционера-коммуниста — 12 июля. Корреспондент URA.RU пытался связаться с руководителем «Партии пенсионеров», депутатом облдумы Ярославом Климко, для уточнения информации о возможном целенаправленном выставлении депутата с одинаковыми инициалами на один и тот же округ. На момент публикации новости дозвониться до него не удалось Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму Кургана главной интригой станет вопрос: смогут ли войти в новый состав ключевые оппозиционные фигуры. Камшилов тогда говорил, что ждет провокаций на выборах. Он предполагал, что конкурентам могут не нравиться его«профессионализм и знания, которые помогают ему выявлять ошибки чиновников».