В Калининском районе Челябинска заканчивают благоустройство старого парка. Фото, видео

17 июля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Закончить ремонтные работы в Калининском парке должны до 1 сентября Фото: Александра Пруссакова © URA.RU В Калининском районе Челябинска 17 июля действующий районный депутат Антон Рыжий вместе с главой района Владимиром Шамне проинспектировали работу по благоустройству парка культуры и отдыха. Также Рыжий зашел во дворы домов №14 и №16 по улице 250-летия Челябинска. Районный депутат пообщался с людьми и рассказал, какие изменения ждут жителей этих дворов, передает корреспондент URA.RU. «С главой района Владимиром Шамне мы были здесь чуть больше двух недель назад. Работа кипит. Фонтан стоит, осталось его обложить плиткой и запустить», — сообщил депутат Совета депутатов Калининского района Антон Рыжий. Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За прошедшие два этапа восстановления закончены: пешеходная и беговая зоны, велодорожка, парковочные места, наружное освещение, видеонаблюдение, спортплощадка с тренажерами. Установлены скамейки, качели, детские площадки и другие малые архитектурные формы. Также планируется строительство сцены, фонтана, зоны для игры в баскетбол. Стоимость воссоздания спортивно-досуговой зоны отдыха в парке составит 38,5 миллиона рублей. Срок реализации до 1 сентября. Депутат Рыжий проинспектировал работу по благоустройству Фото: Александра Пруссакова © URA.RU «Сейчас мы находимся в проезде между двух домов, 14 и 16, по улице 250-летие Челябинска. Когда отключали воду, коммунальные службы меняли трубы, сделали все хорошо, спасибо им большое! Благодаря совету депутатов „Единой России“ и, конечно же, главе Калининского района, здесь скоро будет новый асфальт, новый Т-образный проезд», — рассказал Антон Рыжий. Районному депутату Рыжему также удалось пообщаться с местной жительницей. Она выразила свое недовольство по поводу неасфальтированных дорог после ремонта труб. Депутат заверил челябинку в том, что в ближайшее время дорога будет сделана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калининском районе Челябинска 17 июля действующий районный депутат Антон Рыжий вместе с главой района Владимиром Шамне проинспектировали работу по благоустройству парка культуры и отдыха. Также Рыжий зашел во дворы домов №14 и №16 по улице 250-летия Челябинска. Районный депутат пообщался с людьми и рассказал, какие изменения ждут жителей этих дворов, передает корреспондент URA.RU. «С главой района Владимиром Шамне мы были здесь чуть больше двух недель назад. Работа кипит. Фонтан стоит, осталось его обложить плиткой и запустить», — сообщил депутат Совета депутатов Калининского района Антон Рыжий. Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За прошедшие два этапа восстановления закончены: пешеходная и беговая зоны, велодорожка, парковочные места, наружное освещение, видеонаблюдение, спортплощадка с тренажерами. Установлены скамейки, качели, детские площадки и другие малые архитектурные формы. Также планируется строительство сцены, фонтана, зоны для игры в баскетбол. Стоимость воссоздания спортивно-досуговой зоны отдыха в парке составит 38,5 миллиона рублей. Срок реализации до 1 сентября. «Сейчас мы находимся в проезде между двух домов, 14 и 16, по улице 250-летие Челябинска. Когда отключали воду, коммунальные службы меняли трубы, сделали все хорошо, спасибо им большое! Благодаря совету депутатов „Единой России“ и, конечно же, главе Калининского района, здесь скоро будет новый асфальт, новый Т-образный проезд», — рассказал Антон Рыжий. Районному депутату Рыжему также удалось пообщаться с местной жительницей. Она выразила свое недовольство по поводу неасфальтированных дорог после ремонта труб. Депутат заверил челябинку в том, что в ближайшее время дорога будет сделана.