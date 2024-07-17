Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр

Тарасова: США не потеряют право на проведение Олимпиады

17 июля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

США не могут лишить права на проведение Олимпиады, сказала Татьяна Тарасова Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не потеряют право на проведение Олимпийских игр, поскольку они представляют собой одну из ведущих спортивных держав. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «США никто не лишит [права проводить Олимпийские игры], это огромная спортивная страна», — сказала Тарасова в разговоре с ТАСС. Она также добавила, что употребление допинга в спорте недопустимо и настоящие победы возможны без его применения. Ранее в Кремле объяснили, почему часть спортсменов РФ не поедут на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что каждый российский спортсмен сам принимает решение, ехать или не ехать на Олимпийские игры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не потеряют право на проведение Олимпийских игр, поскольку они представляют собой одну из ведущих спортивных держав. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «США никто не лишит [права проводить Олимпийские игры], это огромная спортивная страна», — сказала Тарасова в разговоре с ТАСС. Она также добавила, что употребление допинга в спорте недопустимо и настоящие победы возможны без его применения. Ранее в Кремле объяснили, почему часть спортсменов РФ не поедут на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что каждый российский спортсмен сам принимает решение, ехать или не ехать на Олимпийские игры.