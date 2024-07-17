Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр

Тарасова: США не потеряют право на проведение Олимпиады
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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
США не могут лишить права на проведение Олимпиады, сказала Татьяна Тарасова Фото:

США не потеряют право на проведение Олимпийских игр, поскольку они представляют собой одну из ведущих спортивных держав. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«США никто не лишит [права проводить Олимпийские игры], это огромная спортивная страна», — сказала Тарасова в разговоре с ТАСС. Она также добавила, что употребление допинга в спорте недопустимо и настоящие победы возможны без его применения.

Ранее в Кремле объяснили, почему часть спортсменов РФ не поедут на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что каждый российский спортсмен сам принимает решение, ехать или не ехать на Олимпийские игры.

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США не потеряют право на проведение Олимпийских игр, поскольку они представляют собой одну из ведущих спортивных держав. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «США никто не лишит [права проводить Олимпийские игры], это огромная спортивная страна», — сказала Тарасова в разговоре с ТАСС. Она также добавила, что употребление допинга в спорте недопустимо и настоящие победы возможны без его применения. Ранее в Кремле объяснили, почему часть спортсменов РФ не поедут на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что каждый российский спортсмен сам принимает решение, ехать или не ехать на Олимпийские игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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