Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр

США не потеряют право на проведение Олимпийских игр, поскольку они представляют собой одну из ведущих спортивных держав. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«США никто не лишит [права проводить Олимпийские игры], это огромная спортивная страна», — сказала Тарасова в разговоре с ТАСС. Она также добавила, что употребление допинга в спорте недопустимо и настоящие победы возможны без его применения.
Ранее в Кремле объяснили, почему часть спортсменов РФ не поедут на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что каждый российский спортсмен сам принимает решение, ехать или не ехать на Олимпийские игры.
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