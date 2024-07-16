В Тобольске во время купания в озере погиб местный житель

Накануне мужчина отдыхал у берега озера, где обнаружили его тело
Житель Тобольска погиб, купаясь в озере Саргинском. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
«В ходе поисковых работ на озере Саргинском водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили и подняли из воды тело мужчины 1982 года рождения. Накануне вечером он отдыхал на берегу озера», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU рассказало еще об одном погибшем: мужчина утонул в озере Большой Тараскуль
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