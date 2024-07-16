16 июля 2024

В Тобольске во время купания в озере погиб местный житель

© Служба новостей «URA.RU»
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Накануне мужчина отдыхал у берега озера, где обнаружили его тело
Накануне мужчина отдыхал у берега озера, где обнаружили его тело Фото:

Житель Тобольска погиб, купаясь в озере Саргинском. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

«В ходе поисковых работ на озере Саргинском водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили и подняли из воды тело мужчины 1982 года рождения. Накануне вечером он отдыхал на берегу озера», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU рассказало еще об одном погибшем: мужчина утонул в озере Большой Тараскуль

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Житель Тобольска погиб, купаясь в озере Саргинском. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. «В ходе поисковых работ на озере Саргинском водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили и подняли из воды тело мужчины 1982 года рождения. Накануне вечером он отдыхал на берегу озера», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU рассказало еще об одном погибшем: мужчина утонул в озере Большой Тараскуль
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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