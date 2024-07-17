Природнадзор отсудил у «дочки» «Роснефти» в ХМАО полмиллиарда рублей

Природнадзор ХМАО выиграл иск у компании «РН-Бурение» ( дочернее общество «Роснефти»), которая строила нефтяные скважины на месторождениях. По решению суда, буровики должны выплатить полмиллиарда рублей за оставленные на кустовых площадках нефтяные отходы.
«Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в ходе проверки установило, что Нефтеюганский филиал ООО „РН-Бурение“ допустил накопление отходов бурения IV класса опасности свыше 11 месяцев на 18 кустовых площадках Приобского месторождения. Суд постановил взыскать с „РН-Бурения“ 491 659 973 рубля 35 копеек», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
Сумма штрафа включает плату за негативное воздействие на окружающую среду и пени за несвоевременную оплату. По установленным стандартам, хранить отходы, остающиеся после бурения, на кустовых площадках можно не более 11 месяцев. По истечению этого срока они должны быть направлены на утилизацию — специализированная организация изготавливала из них строительный материал. Отходы вывезли позже указанного периода, что послужило причиной для обращения природнадзора в суд.
Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО приговорил экс-сотрудника компании «РН-Бурение» к четырем годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Он был осужден за получение взятки.
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