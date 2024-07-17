Свердловчанин вступил в ряды террористов и уехал в Сирию

Екатеринбуржец склонил земляка вступить в ряды террористов и уехать в Сирию

18 июля 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Мужчина встал на сторону террористов после обработки в соцсети (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец в переписке в соцсети «ВКонтакте» склонял жителей Свердловской области вступить в ряды террористов. В результате его обработки мужчина из Качканара уехал воевать на стороне исламистов в Сирию. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Установлено, что екатеринбуржец по фамилии Рустамов вел переписку с двух аккаунтов и с двумя пользователями соцсети. Оба его собеседника были из Качканара. В ходе переписки он, являясь приверженцем радикальных течений ислама, пропагандировал идеологию международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“*. Рустамов склонял собеседников вступить в ее ряды и уехать из России», — объяснил инсайдер. В итоге один из качканарцев через Турцию переправился в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Сам Рустамов тоже скрылся из РФ и находится сейчас в Азербайджане. События, о которых идет речь, происходили в конце 2021-го, однако уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности» — возбуждено только в июле нынешнего года. Свердловчанин, бежавший в Сирию, объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе регионального СКР отказались от комментария. *Террористическая организация, запрещенная в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец в переписке в соцсети «ВКонтакте» склонял жителей Свердловской области вступить в ряды террористов. В результате его обработки мужчина из Качканара уехал воевать на стороне исламистов в Сирию. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Установлено, что екатеринбуржец по фамилии Рустамов вел переписку с двух аккаунтов и с двумя пользователями соцсети. Оба его собеседника были из Качканара. В ходе переписки он, являясь приверженцем радикальных течений ислама, пропагандировал идеологию международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“*. Рустамов склонял собеседников вступить в ее ряды и уехать из России», — объяснил инсайдер. В итоге один из качканарцев через Турцию переправился в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Сам Рустамов тоже скрылся из РФ и находится сейчас в Азербайджане. События, о которых идет речь, происходили в конце 2021-го, однако уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности» — возбуждено только в июле нынешнего года. Свердловчанин, бежавший в Сирию, объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе регионального СКР отказались от комментария. *Террористическая организация, запрещенная в России.