17 июля 2024

Свердловчанин вступил в ряды террористов и уехал в Сирию

Екатеринбуржец склонил земляка вступить в ряды террористов и уехать в Сирию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, хезболла, моджахед, хусит
Мужчина встал на сторону террористов после обработки в соцсети (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец в переписке в соцсети «ВКонтакте» склонял жителей Свердловской области вступить в ряды террористов. В результате его обработки мужчина из Качканара уехал воевать на стороне исламистов в Сирию. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Установлено, что екатеринбуржец по фамилии Рустамов вел переписку с двух аккаунтов и с двумя пользователями соцсети. Оба его собеседника были из Качканара. В ходе переписки он, являясь приверженцем радикальных течений ислама, пропагандировал идеологию международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“*. Рустамов склонял собеседников вступить в ее ряды и уехать из России», — объяснил инсайдер.

В итоге один из качканарцев через Турцию переправился в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Сам Рустамов тоже скрылся из РФ и находится сейчас в Азербайджане. События, о которых идет речь, происходили в конце 2021-го, однако уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности» — возбуждено только в июле нынешнего года. Свердловчанин, бежавший в Сирию, объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе регионального СКР отказались от комментария.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец в переписке в соцсети «ВКонтакте» склонял жителей Свердловской области вступить в ряды террористов. В результате его обработки мужчина из Качканара уехал воевать на стороне исламистов в Сирию. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Установлено, что екатеринбуржец по фамилии Рустамов вел переписку с двух аккаунтов и с двумя пользователями соцсети. Оба его собеседника были из Качканара. В ходе переписки он, являясь приверженцем радикальных течений ислама, пропагандировал идеологию международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“*. Рустамов склонял собеседников вступить в ее ряды и уехать из России», — объяснил инсайдер. В итоге один из качканарцев через Турцию переправился в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Сам Рустамов тоже скрылся из РФ и находится сейчас в Азербайджане. События, о которых идет речь, происходили в конце 2021-го, однако уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности» — возбуждено только в июле нынешнего года. Свердловчанин, бежавший в Сирию, объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе регионального СКР отказались от комментария. *Террористическая организация, запрещенная в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...