Проезд перед тюменским правительством перекроют на целый день. Схема

В Тюмени из-за массовых мероприятий перекроют проезд по улице Володарского

17 июля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Перекрытие будет действовать с 07:00 до 23:00 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени 24 июля на целый день перекроют проезд по улице Володарского вдоль регионального правительства. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города». «24 июля включится праздничный режим на Володарского. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, с 7 до 23 часов будет прекращено движение транспортных средств от Водопроводной до 8 Марта», — говорится в сообщении. Объехать данный участок можно по улицам Водопроводной и 8 марта. Ранее URA.RU рассказал еще о двух участках, которые перекроют для празднования Дня города. Схема перекрытия ул. Володарского Telegram-канал «Тюмень. Администрация города» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 24 июля на целый день перекроют проезд по улице Володарского вдоль регионального правительства. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города». «24 июля включится праздничный режим на Володарского. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, с 7 до 23 часов будет прекращено движение транспортных средств от Водопроводной до 8 Марта», — говорится в сообщении. Объехать данный участок можно по улицам Водопроводной и 8 марта. Ранее URA.RU рассказал еще о двух участках, которые перекроют для празднования Дня города.