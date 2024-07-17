Проезд перед тюменским правительством перекроют на целый день. Схема

В Тюмени из-за массовых мероприятий перекроют проезд по улице Володарского
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Евросоюз. Курган, заграждение, проезд закрыт
Перекрытие будет действовать с 07:00 до 23:00 Фото:

В Тюмени 24 июля на целый день перекроют проезд по улице Володарского вдоль регионального правительства. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».

«24 июля включится праздничный режим на Володарского. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, с 7 до 23 часов будет прекращено движение транспортных средств от Водопроводной до 8 Марта», — говорится в сообщении.

Объехать данный участок можно по улицам Водопроводной и 8 марта. Ранее URA.RU рассказал еще о двух участках, которые перекроют для празднования Дня города.

Схема перекрытия ул. Володарского
Схема перекрытия ул. Володарского

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В Тюмени 24 июля на целый день перекроют проезд по улице Володарского вдоль регионального правительства. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города». «24 июля включится праздничный режим на Володарского. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, с 7 до 23 часов будет прекращено движение транспортных средств от Водопроводной до 8 Марта», — говорится в сообщении. Объехать данный участок можно по улицам Водопроводной и 8 марта. Ранее URA.RU рассказал еще о двух участках, которые перекроют для празднования Дня города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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