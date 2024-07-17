Перекрытие будет действовать с 07:00 до 23:00
В Тюмени 24 июля на целый день перекроют проезд по улице Володарского вдоль регионального правительства. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».
«24 июля включится праздничный режим на Володарского. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, с 7 до 23 часов будет прекращено движение транспортных средств от Водопроводной до 8 Марта», — говорится в сообщении.
Объехать данный участок можно по улицам Водопроводной и 8 марта. Ранее URA.RU рассказал еще о двух участках, которые перекроют для празднования Дня города.
Схема перекрытия ул. Володарского
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