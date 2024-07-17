Задержан экс-глава департамента культуры Москвы: кто такой Александр Кибовский и в чем его подозревают

Экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский задержан по делу о взятках
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Прощание с Верой Глаголевой. Москва, кибовский александр
Суммарно Александру Кибовскому грозит до 25 лет лишения свободы Фото:

Бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан сотрудниками правоохранительных органов. Против него возбуждено два уголовных дела, суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы. О том, кто такой Александр Кибовский и в чем его подозревают, — в материале URA.RU.

Биография

Александр Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. В 1995 году с отличием окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Музейное дело, охрана памятников истории и культуры». Одновременно с учебой работал редактором в российском военно-историческом журнале «Цейхгауз». В 1996—1997 годах был младшим научным сотрудником музея-панорамы «Бородинская битва». Кибовский является кандидатом исторических наук и академиком Российской академии художеств.

С 1997 года Кибовский стал работать в Министерстве культуры России. В 1997—1998 годах был главным специалистом, в 1998-2000-м — заместителем начальника отдела лицензирования Департамента по сохранению культурных ценностей. Также проходил срочную военную службу в Военно-морском флоте РФ.

Также Кибовский работал заместителем директора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства России, руководителем Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. С 11 марта 2015 года стал министром правительства Москвы, руководителем департамента культуры Москвы, а 27 сентября прошлого года был освобожден от должности.

Прощание с Верой Глаголевой. Москва
С 11 марта 2015 года Кибовский стал министром правительства Москвы, руководителем департамента культуры города Москвы, а 27 сентября прошлого года был освобожден с этой должности
Фото:

Награды

В 2010 году Кибовский получил чин государственного советника РФ второго класса, а в 2021 году стал заслуженным деятелем искусств России. Экс-глава департамента культуры Москвы награжден почетной грамотой Президента РФ. Также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени.

В 2019 году книга Кибовского «500 неизвестных» победила в национальном конкурсе «Книга года-2019». Политику был вручен диплом Книги рекордов России в категории «Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей».

Открытие выставки "Best of Russia -2017". Москва
Кибовский имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени
Фото:

За что задержан Кибовский

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского по делу о получении взятки и мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в получении восьми взяток и одного покушения на мошенничество. По данным следствия, Кибовский действовал в составе организованной группы и способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей.

Открытие выставки "Best of Russia -2017". Москва
Предварительно, Кибовский получил более 100 миллионов рублей, помогая коммерческим организациям в заключении госконтрактов
Фото:

За неделю до задержание поделил имущество с женой

За неделю до задержания Кибовский через суд поделил имущество с женой. Иск о разделении совместно нажитого имущества подала супруга политика Анастасия в феврале 2024 года, 11 июля Кунцевский суд Москвы удовлетворил его. Суть требований пока неизвестна.

Прощание с Верой Глаголевой. Москва
За неделю до задержания Кибовский через суд поделил имущество с женой Анастасией
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Бывший замруководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан сотрудниками правоохранительных органов. Против него возбуждено два уголовных дела, суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы. О том, кто такой Александр Кибовский и в чем его подозревают, — в материале URA.RU. Александр Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. В 1995 году с отличием окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Музейное дело, охрана памятников истории и культуры». Одновременно с учебой работал редактором в российском военно-историческом журнале «Цейхгауз». В 1996—1997 годах был младшим научным сотрудником музея-панорамы «Бородинская битва». Кибовский является кандидатом исторических наук и академиком Российской академии художеств. С 1997 года Кибовский стал работать в Министерстве культуры России. В 1997—1998 годах был главным специалистом, в 1998-2000-м — заместителем начальника отдела лицензирования Департамента по сохранению культурных ценностей. Также проходил срочную военную службу в Военно-морском флоте РФ. Также Кибовский работал заместителем директора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства России, руководителем Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. С 11 марта 2015 года стал министром правительства Москвы, руководителем департамента культуры Москвы, а 27 сентября прошлого года был освобожден от должности. В 2010 году Кибовский получил чин государственного советника РФ второго класса, а в 2021 году стал заслуженным деятелем искусств России. Экс-глава департамента культуры Москвы награжден почетной грамотой Президента РФ. Также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени. В 2019 году книга Кибовского «500 неизвестных» победила в национальном конкурсе «Книга года-2019». Политику был вручен диплом Книги рекордов России в категории «Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей». Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского по делу о получении взятки и мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в получении восьми взяток и одного покушения на мошенничество. По данным следствия, Кибовский действовал в составе организованной группы и способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. За неделю до задержания Кибовский через суд поделил имущество с женой. Иск о разделении совместно нажитого имущества подала супруга политика Анастасия в феврале 2024 года, 11 июля Кунцевский суд Москвы удовлетворил его. Суть требований пока неизвестна.
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