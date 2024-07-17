В Екатеринбурге остановили масштабную стройку из-за краснокнижных кувшинок

© Служба новостей «URA.RU»
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Голубой лотос. Stock, цветок, кувшинка, растение
Специалисты пересадят растения, чтобы их сохранить Фото:

В Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере, которое планировали засыпать перед прокладкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В ходе выполнения работ по подготовке строительной площадки были обнаружены редкие растения. Для организации процесса сохранения и пересадки были вызваны специалисты УрО РАН, разработан план мероприятий. После его согласования растения будут пересажены в специальное время и в состоянии, позволяющем их сохранить», — следует из сообщения.

Срединное кольцо должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Сроки возобновления работ в настоящее время неизвестны.

Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.

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В Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере, которое планировали засыпать перед прокладкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В ходе выполнения работ по подготовке строительной площадки были обнаружены редкие растения. Для организации процесса сохранения и пересадки были вызваны специалисты УрО РАН, разработан план мероприятий. После его согласования растения будут пересажены в специальное время и в состоянии, позволяющем их сохранить», — следует из сообщения. Срединное кольцо должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Сроки возобновления работ в настоящее время неизвестны. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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