В Екатеринбурге остановили масштабную стройку из-за краснокнижных кувшинок

В Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере, которое планировали засыпать перед прокладкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В ходе выполнения работ по подготовке строительной площадки были обнаружены редкие растения. Для организации процесса сохранения и пересадки были вызваны специалисты УрО РАН, разработан план мероприятий. После его согласования растения будут пересажены в специальное время и в состоянии, позволяющем их сохранить», — следует из сообщения.
Срединное кольцо должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Сроки возобновления работ в настоящее время неизвестны.
Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.
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