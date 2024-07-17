В Екатеринбурге остановили масштабную стройку из-за краснокнижных кувшинок

17 июля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Специалисты пересадят растения, чтобы их сохранить Фото: Wikimedia/Rl/CC BY-SA 3.0 В Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере, которое планировали засыпать перед прокладкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В ходе выполнения работ по подготовке строительной площадки были обнаружены редкие растения. Для организации процесса сохранения и пересадки были вызваны специалисты УрО РАН, разработан план мероприятий. После его согласования растения будут пересажены в специальное время и в состоянии, позволяющем их сохранить», — следует из сообщения. Срединное кольцо должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Сроки возобновления работ в настоящее время неизвестны. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере, которое планировали засыпать перед прокладкой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В ходе выполнения работ по подготовке строительной площадки были обнаружены редкие растения. Для организации процесса сохранения и пересадки были вызваны специалисты УрО РАН, разработан план мероприятий. После его согласования растения будут пересажены в специальное время и в состоянии, позволяющем их сохранить», — следует из сообщения. Срединное кольцо должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Сроки возобновления работ в настоящее время неизвестны. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.