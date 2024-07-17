«Плохо знают русский»: мэр Екатеринбурга обеспокоился детьми мигрантов в школах

В некоторых школах Екатеринбурга большинство детей мигрантов плохо знают русский язык, из-за чего педагогам приходится перерабатывать, чтобы донести материал. К такому выводу пришел мэр Алексей Орлов после заседания профильного совета. Для решения проблемы чиновники предлагают доплачивать премии педагогам, рассказал глава города.
«В нескольких школах Екатеринбурга большая часть детей мигрантов плохо знает русский, поэтому педагогам приходится прикладывать особые усилия, чтобы доносить материал до ребят. Для поддержки и поощрения таких учителей можно использовать механизм внесения дополнительных критериев при начислении ежемесячной премии», — написал Орлов в своем telegram-канале.
На заседании выделили еще одну инициативу — увеличение числа школ, где русский язык как иностранный по вечерам смогут осваивать взрослые. «Поддержание гармоничных отношений между представителями разных народов и конфессий — безусловный приоритет», — отметил мэр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!