В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил свою девушку

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Тело девочки нашли в водоеме
Тело девочки нашли в водоеме Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе задержали 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он изнасиловал, а потом утопил свою знакомую 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«15 июля 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема изнасиловал 14-летнюю знакомую. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый утопил девочку в водоеме», — рассказали в ведомстве URA.RU.

Тело девочки обнаружили на следующий день, 16 июля. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело. После задержания подросток полностью признал свою вину. Суд постановил заключить его под стражу. Дело находится на контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

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В Кудымкарском муниципальном округе задержали 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он изнасиловал, а потом утопил свою знакомую 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «15 июля 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема изнасиловал 14-летнюю знакомую. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый утопил девочку в водоеме», — рассказали в ведомстве URA.RU. Тело девочки обнаружили на следующий день, 16 июля. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело. После задержания подросток полностью признал свою вину. Суд постановил заключить его под стражу. Дело находится на контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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