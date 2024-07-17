Кремль вмешался в межэлитный конфликт в Туве перед выборами

17 июля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

АП нейтрализовала конфликт в тувинской ЕР, но конфликт все же возможен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация президента попыталась уладить конфликт между губернатором Республики Тува Владиславом Ховалыгом и его предшественником, депутатом Госдумы Шолбаном Кара-оолом. Противостояние могло вылиться в скандалы на выборах в Верховный хурал, которые пройдут осенью 2024 года. По данным источников URA.RU, близких к Кремлю, Кара-оол был вызван на беседу в АП. «Кремль встал на сторону Ховалыга. Депутату Кара-оолу недвусмысленно дали понять, что все аппаратные войны необходимо срочно прекратить. В противном случае будут негативные для него последствия. Стороны пришли к соглашению, что значительно упростит выборы в республике», — сообщают источники на условиях анонимности. URA.RU удалось дозвониться до парламентария. Комментировать ситуацию он отказался. Близкий к Туве политолог Андрей Копытов объясняет событие тем, что действия Кара-оола шли вразрез с убеждениями Путина, поэтому АП не могла остаться в стороне. «По мнению президента Владимира Путина, любые раздоры между элитами в регионах не просто не полезны, а вредны. Конечно в таком случае появляются люди, которые должны ситуацию отрегулировать. Просто обычно это не афишируется. В Туве это будет происходить тем или иным способом», — считает эксперт.



Политолог полагает, что локальные очаги конфронтации все же могу проявиться на выборах. «Это противоречие вряд ли можно устранить быстрым образом. Шероховатости будут, но в целом через какое-то время все придет к стабильности», — резюмирует Копытов. Раскол в «Единой России» Тувы мог обернуться для партии потерей мандатов на выборах в Верховный хурал-2024. Губернатор Ховалыг зачистил списки кандидатов ЕР от людей Кара-оола, который мечтал получить влияние над заксобранием. В ответ политик мог устроить демарш в день выборов: часть избиркомов республики до сих пор неформально подчиняется бывшему губернатору. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента попыталась уладить конфликт между губернатором Республики Тува Владиславом Ховалыгом и его предшественником, депутатом Госдумы Шолбаном Кара-оолом. Противостояние могло вылиться в скандалы на выборах в Верховный хурал, которые пройдут осенью 2024 года. По данным источников URA.RU, близких к Кремлю, Кара-оол был вызван на беседу в АП. «Кремль встал на сторону Ховалыга. Депутату Кара-оолу недвусмысленно дали понять, что все аппаратные войны необходимо срочно прекратить. В противном случае будут негативные для него последствия. Стороны пришли к соглашению, что значительно упростит выборы в республике», — сообщают источники на условиях анонимности. URA.RU удалось дозвониться до парламентария. Комментировать ситуацию он отказался. Близкий к Туве политолог Андрей Копытов объясняет событие тем, что действия Кара-оола шли вразрез с убеждениями Путина, поэтому АП не могла остаться в стороне. «По мнению президента Владимира Путина, любые раздоры между элитами в регионах не просто не полезны, а вредны. Конечно в таком случае появляются люди, которые должны ситуацию отрегулировать. Просто обычно это не афишируется. В Туве это будет происходить тем или иным способом», — считает эксперт. Политолог полагает, что локальные очаги конфронтации все же могу проявиться на выборах. «Это противоречие вряд ли можно устранить быстрым образом. Шероховатости будут, но в целом через какое-то время все придет к стабильности», — резюмирует Копытов. Раскол в «Единой России» Тувы мог обернуться для партии потерей мандатов на выборах в Верховный хурал-2024. Губернатор Ховалыг зачистил списки кандидатов ЕР от людей Кара-оола, который мечтал получить влияние над заксобранием. В ответ политик мог устроить демарш в день выборов: часть избиркомов республики до сих пор неформально подчиняется бывшему губернатору.