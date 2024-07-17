В Тюменской области заблокировано движение по ключевой трассе

Для объезда предлагается параллельный участок дороги местного значения
Движение по трассе Тюмень — Омск полностью перекрыто из-за аварии. Ограничения действую в районе деревни Заворохино до Борового в Ишимском районе, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».
«ВНа автодороге Р-402 км 305 движение полностью перекрыто в связи с ДТП. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
На приведенной в сообщении карте показан возможный путь объезда. Он предлагает съехать на параллельную дорогу на 305-м километре, а через три километра вернуться на основную трассу.
Схема объезда
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