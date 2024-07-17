В Тюменской области заблокировано движение по ключевой трассе

Проезд по трассе Тюмень — Омск полностью перекрыт из-за ДТП
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Для объезда предлагается параллельный участок дороги местного значения
Для объезда предлагается параллельный участок дороги местного значения Фото:

Движение по трассе Тюмень — Омск полностью перекрыто из-за аварии. Ограничения действую в районе деревни Заворохино до Борового в Ишимском районе, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».

«ВНа автодороге Р-402 км 305 движение полностью перекрыто в связи с ДТП. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

На приведенной в сообщении карте показан возможный путь объезда. Он предлагает съехать на параллельную дорогу на 305-м километре, а через три километра вернуться на основную трассу.

Схема объезда
Схема объезда
Фото:

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Движение по трассе Тюмень — Омск полностью перекрыто из-за аварии. Ограничения действую в районе деревни Заворохино до Борового в Ишимском районе, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор». «ВНа автодороге Р-402 км 305 движение полностью перекрыто в связи с ДТП. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. На приведенной в сообщении карте показан возможный путь объезда. Он предлагает съехать на параллельную дорогу на 305-м километре, а через три километра вернуться на основную трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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