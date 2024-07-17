17 июля 2024

Полковник МВД РФ в отставке арестован по делу банды киллеров из спецназа

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, конвой, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность
Бывшему полковнику МВД РФ Владимиру Новгородову предъявлены обвинения в убийствах и незаконном обороте оружия Фото:

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова. Ему предъявлены обвинения в убийствах и незаконном обороте оружия.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», — сказано в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы. Документ цитирует РИА Новости. Новгородов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая убийство двух и более лиц, совершенное группой людей, и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

По данным МК.RU, следствие считает бывшего полковника МВД России причастным к серии убийств предпринимателей, произошедших в начале 2000-х годов. В состав банды, по версии следствия, входили бойцы спецназа и сотрудники милиции. Новгородов, предположительно, хранил дома большое количество оружия и боеприпасов, которые ему передал лидер группировки Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году. Также МК уточняет, что Новгородов, вышедший на пенсию из МВД в 2011 году, до недавнего времени работал в службе безопасности коммерческой фирмы.

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Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова. Ему предъявлены обвинения в убийствах и незаконном обороте оружия. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», — сказано в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы. Документ цитирует РИА Новости. Новгородов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая убийство двух и более лиц, совершенное группой людей, и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия. По данным МК.RU, следствие считает бывшего полковника МВД России причастным к серии убийств предпринимателей, произошедших в начале 2000-х годов. В состав банды, по версии следствия, входили бойцы спецназа и сотрудники милиции. Новгородов, предположительно, хранил дома большое количество оружия и боеприпасов, которые ему передал лидер группировки Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году. Также МК уточняет, что Новгородов, вышедший на пенсию из МВД в 2011 году, до недавнего времени работал в службе безопасности коммерческой фирмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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