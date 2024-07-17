Полковник МВД РФ в отставке арестован по делу банды киллеров из спецназа

17 июля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Бывшему полковнику МВД РФ Владимиру Новгородову предъявлены обвинения в убийствах и незаконном обороте оружия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова. Ему предъявлены обвинения в убийствах и незаконном обороте оружия. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», — сказано в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы. Документ цитирует РИА Новости. Новгородов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая убийство двух и более лиц, совершенное группой людей, и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия. По данным МК.RU , следствие считает бывшего полковника МВД России причастным к серии убийств предпринимателей, произошедших в начале 2000-х годов. В состав банды, по версии следствия, входили бойцы спецназа и сотрудники милиции. Новгородов, предположительно, хранил дома большое количество оружия и боеприпасов, которые ему передал лидер группировки Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году. Также МК уточняет, что Новгородов, вышедший на пенсию из МВД в 2011 году, до недавнего времени работал в службе безопасности коммерческой фирмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова. Ему предъявлены обвинения в убийствах и незаконном обороте оружия. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», — сказано в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы. Документ цитирует РИА Новости. Новгородов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая убийство двух и более лиц, совершенное группой людей, и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия. По данным МК.RU, следствие считает бывшего полковника МВД России причастным к серии убийств предпринимателей, произошедших в начале 2000-х годов. В состав банды, по версии следствия, входили бойцы спецназа и сотрудники милиции. Новгородов, предположительно, хранил дома большое количество оружия и боеприпасов, которые ему передал лидер группировки Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году. Также МК уточняет, что Новгородов, вышедший на пенсию из МВД в 2011 году, до недавнего времени работал в службе безопасности коммерческой фирмы.