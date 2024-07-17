Депутат челябинского заксобрания Буяков получил награду от губернатора

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Награждение Сергея Буякова, Челябинск
Сергей Буяков удостоился благодарности за помощь в проведении выборов президента РФ Фото:

Председатель комитета по социальной политике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков удостоен благодарности от губернатора Алексей Текслер. Церемония награждения состоялась 17 июля. Награду за участие в организации выборов президента РФ вручил вице-губернатор Анатолий Векшин, передает корреспондент URA.RU.

«За активное участие в содействии, организации и проведении важного общественно-государственного мероприятия на территории Челябинской области. За высокий уровень профессионализма объявить благодарность Буякову Сергею Николаевичу», — зачитал текст распоряжения Векшин.

Вице-губернатор отметил, что Челябинская область на выборах президента в марте показала высокий результат. При явке в 79,03% действующий глава государства Владимир Путин набрал 84,32% голосов. По словам Векшина, это итог работы всех, кто участвовал в подготовке к выборам, в том числе и приглашенные на церемонию награждения. Награды получили депутаты разных уровней, руководители предприятий и журналисты.

«Благодарен губернатору за награду. Но для меня главное — результативная работа для людей, впереди реализация еще ряда социально значимых инициатив. К примеру, раньше одним из основных критериев для предоставления мер поддержки многодетной семьи в Челябинской области была регистрация на территории нашего региона. В конце июня мы приняли закон, который позволяет и по временной регистрации членам многодетной семьи получать все положенные по закону социальные выплаты», — заявил URA.RU Буяков.

Сергей Буяков показал высокий уровень профессионализма
Сергей Буяков показал высокий уровень профессионализма
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Председатель комитета по социальной политике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков удостоен благодарности от губернатора Алексей Текслер. Церемония награждения состоялась 17 июля. Награду за участие в организации выборов президента РФ вручил вице-губернатор Анатолий Векшин, передает корреспондент URA.RU. «За активное участие в содействии, организации и проведении важного общественно-государственного мероприятия на территории Челябинской области. За высокий уровень профессионализма объявить благодарность Буякову Сергею Николаевичу», — зачитал текст распоряжения Векшин. Вице-губернатор отметил, что Челябинская область на выборах президента в марте показала высокий результат. При явке в 79,03% действующий глава государства Владимир Путин набрал 84,32% голосов. По словам Векшина, это итог работы всех, кто участвовал в подготовке к выборам, в том числе и приглашенные на церемонию награждения. Награды получили депутаты разных уровней, руководители предприятий и журналисты. «Благодарен губернатору за награду. Но для меня главное — результативная работа для людей, впереди реализация еще ряда социально значимых инициатив. К примеру, раньше одним из основных критериев для предоставления мер поддержки многодетной семьи в Челябинской области была регистрация на территории нашего региона. В конце июня мы приняли закон, который позволяет и по временной регистрации членам многодетной семьи получать все положенные по закону социальные выплаты», — заявил URA.RU Буяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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