Депутат челябинского заксобрания Буяков получил награду от губернатора

Председатель комитета по социальной политике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков удостоен благодарности от губернатора Алексей Текслер. Церемония награждения состоялась 17 июля. Награду за участие в организации выборов президента РФ вручил вице-губернатор Анатолий Векшин, передает корреспондент URA.RU.
«За активное участие в содействии, организации и проведении важного общественно-государственного мероприятия на территории Челябинской области. За высокий уровень профессионализма объявить благодарность Буякову Сергею Николаевичу», — зачитал текст распоряжения Векшин.
Вице-губернатор отметил, что Челябинская область на выборах президента в марте показала высокий результат. При явке в 79,03% действующий глава государства Владимир Путин набрал 84,32% голосов. По словам Векшина, это итог работы всех, кто участвовал в подготовке к выборам, в том числе и приглашенные на церемонию награждения. Награды получили депутаты разных уровней, руководители предприятий и журналисты.
«Благодарен губернатору за награду. Но для меня главное — результативная работа для людей, впереди реализация еще ряда социально значимых инициатив. К примеру, раньше одним из основных критериев для предоставления мер поддержки многодетной семьи в Челябинской области была регистрация на территории нашего региона. В конце июня мы приняли закон, который позволяет и по временной регистрации членам многодетной семьи получать все положенные по закону социальные выплаты», — заявил URA.RU Буяков.
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