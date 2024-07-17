Депутат челябинского заксобрания Буяков получил награду от губернатора

17 июля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Сергей Буяков удостоился благодарности за помощь в проведении выборов президента РФ Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Председатель комитета по социальной политике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков удостоен благодарности от губернатора Алексей Текслер. Церемония награждения состоялась 17 июля. Награду за участие в организации выборов президента РФ вручил вице-губернатор Анатолий Векшин, передает корреспондент URA.RU. «За активное участие в содействии, организации и проведении важного общественно-государственного мероприятия на территории Челябинской области. За высокий уровень профессионализма объявить благодарность Буякову Сергею Николаевичу», — зачитал текст распоряжения Векшин. Вице-губернатор отметил, что Челябинская область на выборах президента в марте показала высокий результат. При явке в 79,03% действующий глава государства Владимир Путин набрал 84,32% голосов. По словам Векшина, это итог работы всех, кто участвовал в подготовке к выборам, в том числе и приглашенные на церемонию награждения. Награды получили депутаты разных уровней, руководители предприятий и журналисты. «Благодарен губернатору за награду. Но для меня главное — результативная работа для людей, впереди реализация еще ряда социально значимых инициатив. К примеру, раньше одним из основных критериев для предоставления мер поддержки многодетной семьи в Челябинской области была регистрация на территории нашего региона. В конце июня мы приняли закон, который позволяет и по временной регистрации членам многодетной семьи получать все положенные по закону социальные выплаты», — заявил URA.RU Буяков. Сергей Буяков показал высокий уровень профессионализма страница Сергея Буякова, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета по социальной политике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков удостоен благодарности от губернатора Алексей Текслер. Церемония награждения состоялась 17 июля. Награду за участие в организации выборов президента РФ вручил вице-губернатор Анатолий Векшин, передает корреспондент URA.RU. «За активное участие в содействии, организации и проведении важного общественно-государственного мероприятия на территории Челябинской области. За высокий уровень профессионализма объявить благодарность Буякову Сергею Николаевичу», — зачитал текст распоряжения Векшин. Вице-губернатор отметил, что Челябинская область на выборах президента в марте показала высокий результат. При явке в 79,03% действующий глава государства Владимир Путин набрал 84,32% голосов. По словам Векшина, это итог работы всех, кто участвовал в подготовке к выборам, в том числе и приглашенные на церемонию награждения. Награды получили депутаты разных уровней, руководители предприятий и журналисты. «Благодарен губернатору за награду. Но для меня главное — результативная работа для людей, впереди реализация еще ряда социально значимых инициатив. К примеру, раньше одним из основных критериев для предоставления мер поддержки многодетной семьи в Челябинской области была регистрация на территории нашего региона. В конце июня мы приняли закон, который позволяет и по временной регистрации членам многодетной семьи получать все положенные по закону социальные выплаты», — заявил URA.RU Буяков.