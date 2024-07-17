На Кубани ужесточат требования к привлечению иностранной рабочей силы

18 июля 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Иностранцы на Кубани с 22 сентября не смогут работать в гостиницах, сферах культуры и сельском хозяйстве Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Краснодарского края планируют расширить список отраслей экономики, в которых будет запрещено трудоустройство иностранных граждан. С сентября 2024 года к уже существующим ограничениям добавятся новые сферы деятельности. Среди них — сфера культуры, гостиничный бизнес, сельское хозяйство. «С 22 сентября 2024 года этот список станет шире: граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Компаниям, нарушающим новые правила, грозит штраф до 1 млн рублей за каждого иностранного работника, а также возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток. Ограничения касаются в основном граждан стран, въезжающих в Россию без визы, но не затрагивают мигрантов с видом на жительство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Краснодарского края планируют расширить список отраслей экономики, в которых будет запрещено трудоустройство иностранных граждан. С сентября 2024 года к уже существующим ограничениям добавятся новые сферы деятельности. Среди них — сфера культуры, гостиничный бизнес, сельское хозяйство. «С 22 сентября 2024 года этот список станет шире: граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Компаниям, нарушающим новые правила, грозит штраф до 1 млн рублей за каждого иностранного работника, а также возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток. Ограничения касаются в основном граждан стран, въезжающих в Россию без визы, но не затрагивают мигрантов с видом на жительство.