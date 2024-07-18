Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

Задержанный подозревается в передаче секретных данных иностранным организациям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Великом Новгороде произошло задержание местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом представители Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Новгородской области сообщили прессе.

«Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены», — сказали в ведомстве. По предварительной информации, задержанный подозревается в передаче секретных данных иностранным организациям, что повлекло его арест. Детали обвинения и обстоятельства дела пока не раскрываются.

С начала 2023 года ФСБ сообщила о десятках заведенных дел о госизмене. В частности, в Орловской области ФСБ задержала мужчину за финансирование террористов. По информации силовых структур, мужчина с 2023 по 2024 года множество раз переводил деньги на счета организаций Киева.