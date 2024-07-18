Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Задержанный подозревается в передаче секретных данных иностранным организациям Фото:

В Великом Новгороде произошло задержание местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом представители Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Новгородской области сообщили прессе.

«Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены», — сказали в ведомстве. По предварительной информации, задержанный подозревается в передаче секретных данных иностранным организациям, что повлекло его арест. Детали обвинения и обстоятельства дела пока не раскрываются.

С начала 2023 года ФСБ сообщила о десятках заведенных дел о госизмене. В частности, в Орловской области ФСБ задержала мужчину за финансирование террористов. По информации силовых структур, мужчина с 2023 по 2024 года множество раз переводил деньги на счета организаций Киева.

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В Великом Новгороде произошло задержание местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом представители Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Новгородской области сообщили прессе. «Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены», — сказали в ведомстве. По предварительной информации, задержанный подозревается в передаче секретных данных иностранным организациям, что повлекло его арест. Детали обвинения и обстоятельства дела пока не раскрываются. С начала 2023 года ФСБ сообщила о десятках заведенных дел о госизмене. В частности, в Орловской области ФСБ задержала мужчину за финансирование террористов. По информации силовых структур, мужчина с 2023 по 2024 года множество раз переводил деньги на счета организаций Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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