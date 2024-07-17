17 июля 2024

В челябинском нацпарке начался сбор грибов, которые никогда не бывают червивыми. Фото

В челябинском нацпарке «Зигальга» созрел урожай лисичек
© Служба новостей «URA.RU»
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На лисичках никогда не появляются червоточины
На лисичках никогда не появляются червоточины Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрел урожай грибов, которые не бывают червивыми. Как рассказали в пресс-службе учреждения, в лесу начался сбор лисичек.

«На Зигальге начался сбор урожая лисичек. Знатоки грибных мест могут за один присест собрать целое ведро. Тем более что лисички никогда не бывают червивыми», — заявили в офисе «Зигальги».

Считается, что лисички не поражаются паразитами благодаря содержанию в них хиноманнозы. Данное вещество отпугивает насекомых-вредителей.

Лисички известны своей способностью формировать так называемые «ведьмины кольца». Существуют народные предания, что в таких кругах ведьмы собираются на шабаш и занимаются своими таинственными делами. По легендам, эти круги также могут указывать на местонахождение сокровищ.

Однако научное объяснение феномена «ведьминых колец» связано с ростом грибницы. Грибница отмирает в центре, истощая почву, и продолжает расти и плодоносить по периферии, образуя кольцевые структуры.

Особенно крупные лисички вырастают в густой траве
Особенно крупные лисички вырастают в густой траве
Фото:
Эти грибы предпочитают расти большими семьями
Эти грибы предпочитают расти большими семьями
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрел урожай грибов, которые не бывают червивыми. Как рассказали в пресс-службе учреждения, в лесу начался сбор лисичек. «На Зигальге начался сбор урожая лисичек. Знатоки грибных мест могут за один присест собрать целое ведро. Тем более что лисички никогда не бывают червивыми», — заявили в офисе «Зигальги». Считается, что лисички не поражаются паразитами благодаря содержанию в них хиноманнозы. Данное вещество отпугивает насекомых-вредителей. Лисички известны своей способностью формировать так называемые «ведьмины кольца». Существуют народные предания, что в таких кругах ведьмы собираются на шабаш и занимаются своими таинственными делами. По легендам, эти круги также могут указывать на местонахождение сокровищ. Однако научное объяснение феномена «ведьминых колец» связано с ростом грибницы. Грибница отмирает в центре, истощая почву, и продолжает расти и плодоносить по периферии, образуя кольцевые структуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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