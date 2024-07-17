В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрел урожай грибов, которые не бывают червивыми. Как рассказали в пресс-службе учреждения, в лесу начался сбор лисичек.
«На Зигальге начался сбор урожая лисичек. Знатоки грибных мест могут за один присест собрать целое ведро. Тем более что лисички никогда не бывают червивыми», — заявили в офисе «Зигальги».
Считается, что лисички не поражаются паразитами благодаря содержанию в них хиноманнозы. Данное вещество отпугивает насекомых-вредителей.
Лисички известны своей способностью формировать так называемые «ведьмины кольца». Существуют народные предания, что в таких кругах ведьмы собираются на шабаш и занимаются своими таинственными делами. По легендам, эти круги также могут указывать на местонахождение сокровищ.
Однако научное объяснение феномена «ведьминых колец» связано с ростом грибницы. Грибница отмирает в центре, истощая почву, и продолжает расти и плодоносить по периферии, образуя кольцевые структуры.
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