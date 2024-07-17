17 июля 2024

Прокуратура проверит банду подростков, избивающую сверстников в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Доследственную проверку избиения контролируют прокуроры
Доследственную проверку избиения контролируют прокуроры Фото:

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения 12-летнего школьника группой подростков в заброшенном здании. Организовано судебно-медосвидетельствование пострадавшего, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По результатам судебно-медосвидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетнему телесных повреждений», — следует из сообщения.

Правоохранители оценят работу комиссии по делам несовершеннолетних, а также исполнение законодательства по ограничению доступа в заброшенное здание. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подростки систематически избивают своих сверстников в заброшенном здании, где раньше был полицейский участок. Обидчики снимают нападения на камеру и вымогают деньги у пострадавших.

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Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения 12-летнего школьника группой подростков в заброшенном здании. Организовано судебно-медосвидетельствование пострадавшего, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «По результатам судебно-медосвидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетнему телесных повреждений», — следует из сообщения. Правоохранители оценят работу комиссии по делам несовершеннолетних, а также исполнение законодательства по ограничению доступа в заброшенное здание. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Подростки систематически избивают своих сверстников в заброшенном здании, где раньше был полицейский участок. Обидчики снимают нападения на камеру и вымогают деньги у пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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