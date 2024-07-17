Прокуратура проверит банду подростков, избивающую сверстников в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения 12-летнего школьника группой подростков в заброшенном здании. Организовано судебно-медосвидетельствование пострадавшего, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По результатам судебно-медосвидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетнему телесных повреждений», — следует из сообщения.
Правоохранители оценят работу комиссии по делам несовершеннолетних, а также исполнение законодательства по ограничению доступа в заброшенное здание. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Подростки систематически избивают своих сверстников в заброшенном здании, где раньше был полицейский участок. Обидчики снимают нападения на камеру и вымогают деньги у пострадавших.
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