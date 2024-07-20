«Возможно, мастопатия»: жительница ЯНАО рассказала о случайно обнаруженном раке груди

Рак груди Оксана Квасова из города Губкинский (ЯНАО) обнаружила случайно — при посещении гинеколога без конкретных жалоб, исключительно «для себя». Она не знала, что типичный прием у специалиста окажется серьезным испытанием — у женщины обнаружили рак молочной железы. О том, как Оксана справилась с тяжелым испытанием и как чувствует себя сегодня, она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Я обратилась в медицинский центр к гинекологу, к которому всегда ходила для проверки здоровья. После осмотра груди она мне сказала: «Возможно мастопатия, нужно сделать снимок», — вспоминает Оксана Квасова.
Женщина попала «на снимок» к приезжему специалисту, который посоветовал также сделать УЗИ. После очередного обследования пациентке предложили пункцию — проколоть грудь, чтобы взять ткани органа на исследование. Оксана сразу обратилась в городскую больницу к онкологу.
После череды обследований окончательный и утвердительный диагноз Оксане поставили в Тюмени в январе 2016 года: онкология молочной железы II степени.
"Я испытала шок. Было пролито много слез. Не понимала, что делать и как жить дальше. Сколько осталось?" — рассказывает женщина.
Она вспоминает — за один месяц ей пришлось преодолеть четыре химиотерапии и одну лучевую. В августе 2016-го женщина вернулась на работу с платком на голове.
Все это тяжелое, но полное надежды время Оксану поддерживал ее сын — он был рядом всегда, заботился о своей матери каждую минуту. Также ее не оставили близкие друзья — в тот период «борьбы» стало ясно, кто поддерживает искренне, а кто лишь притворялся другом.
«Все у нас в голове. Если случилось — бороться, то слушать нужно только врачей. Никогда не опускать руки и не сдаваться, продолжать жить так, как будто ничего не случилось», — отмечает Оксана Квасова.
Она справилась: прошло восемь лет — у нее устойчивая ремиссия. Сейчас самочувствие хорошее. У женщины свой бизнес, она путешествует и всегда находится в движении, ведет активную и насыщенную жизнь.
Женщина отмечает: бояться рассказывать о своем диагнозе не нужно, не стоит жалеть себя. На своем опыте бывшая онкологическая пациентка поняла, что жалость не вылечит рак — справиться с болезнью поможет позитивный настрой и уверенность в своих силах.
Оксана заметила, что самообследование в вопросе выявления рака очень важно. Рак груди — не болит на начальной стадии, не беспокоит пациентов.
Диспансеризация в вопросе выявления злокачественных опухолей важна тогда, когда врач проводит полноценный осмотр, выявляет признаки болезни и назначает расширенные исследования. Возможность обнаружить болезнь на ранних стадиях — лучший подарок для онкологического пациента – чем раньше обнаружат болезнь, тем быстрее и своевременно начнется «борьба» с ней, появится больше шансов на выздоровление.
«На мое счастье я попала к онкологу — Елене Куликовой, которая до сих пор является моим доктором. Этот человек всегда поможет, посоветует и, когда нужно, даже поругать может», — с улыбкой отмечает женщина.
Ранее редакция URA.RU совместно с главным онкологом ЯНАО Еленой Куликовой и главным внештатным специалистом Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергеем Токаревым подготовила материал о первых признаках смертельной болезни, которая убивает женщин. По статистике на Ямале злокачественные опухоли поражают в первую очередь женщин.
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