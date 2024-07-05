На Ямале по статистике злокачественные опухоли поражают в первую очередь женщин. О том, почему «женская» онкология лидирует в ЯНАО и как заметить первые признаки смертельной болезни, URA.RU рассказали главный внештатный специалист минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев и главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова.
Что такое «женская» онкология?
Женская онкология — это болезни женской репродуктивной системы. Злокачественные опухоли поражают в первую очередь молочные железы и матку — орган, в котором женщина вынашивает ребенка.
- Рак молочной железы — заболевание, при котором патологические клетки в тканях груди делятся и образуют опухоль. Если ее не лечить, то опухоль может распространиться на другие участки тела и привести к смерти.
- Рак шейки матки — злокачественное новообразование в области матки. Врачи считают, что развитие этого заболевания связано с вирусом папилломы человека, а он есть у 80 процентов населения планеты.
Статистика выявления онкозаболеваний в ЯНАО за 2024 год
За пять месяцев 2024 года в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО обратились 621 человек с онкологией. Из них 19 случаев онкозаболеваний были выявлены впервые.
На первом месте оказались новообразования молочной железы — 20,9%. На втором месте новообразования шейки матки — 6,8%, на третьем месте новообразования ободочной кишки — 6,6%.
«В нашем регионе среди всей онкологической заболеваемости на первом месте также находится рак молочной железы. Всего на учете у онкологов числятся 8336 пациентов, из которых 1683 — женщины с раком молочной железы», — сообщила главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова.
За шесть месяцев 2024 года окружным онкологам удалось выявить 87 случаев рака молочной железы у женщин. «Это не только „женская“ опухоль. Также у нас на учете состоит мужчина, у которого есть рак молочной железы», — добавила онколог.
Почему в ЯНАО преобладает «женская» онкология?
Опухоли молочной железы — одно из самых распространенных заболеваний в мире. «В ЯНАО злокачественные опухоли у женщин выявляются точно не хуже, а даже может быть лучше, чем в других регионах», — отметил Сергей Токарев.
Он объяснил, рак молочной железы так же, как и рак шейки матки, можно обнаружить при визуальном осмотре без глубоких и серьезных исследований. Достаточно прийти на осмотр к терапевту или к акушеру-гинекологу, который возьмет нужные анализы.
Высокая статистика показателей «женской» онкологии объясняется качественной диагностикой злокачественных заболеваний в регионе.
«Существенное количество новообразований выявляется благодаря диспансеризации. Для этого в ЯНАО созданы все условия: базовая диспансеризация включает все необходимые обследования, в том числе маммографию, опрос и осмотр. При необходимости врач назначит УЗИ и возьмет кусочек ткани на исследование», — рассказал Токарев.
Помимо врачей-специалистов, результаты исследований оценивает также искусственный интеллект — система поддержки врачебных решений — мнение этого «эксперта» максимально объективно. Таким образом повышается точность диагностики и минимизируется вероятность ошибки.
Причины развития рака молочной железы и шейки матки
- Ранее начало менструации: до 9 лет;
- Отсутствие беременности у женщины;
- Первая беременность, которая прервана абортом;
- Поздняя первая беременность: после 30 лет;
- Если женщина после родов отказалась от грудного вскармливания;
- Поздняя менопауза: позже 55 лет;
Важную роль в возникновении онкологии играет и наследственность. Если у женщины в семье кто-то болел «женской» онкологией, то есть 15 процентов вероятности, что у пациента будет рак.
Также не малую роль имеют сопутствующие гормональные и другие хронические заболевания. Гормональный баланс женщин в целом зависит от многих факторов: вредных привычек и стресса, экологии и питания.
Стадии рака
Существует четыре стадии рака: от первой и самой легкой до четвертой — самой пагубной. В ЯНАО за шесть месяцев 2024 года выявлено 30 случаев рака на первой стадии. На второй — 38; на третьей стадии — 11, на четвертой стадии — пять случаев.
«Также сейчас выведена в классификацию стадия рака „in situ“. Это нулевая стадия, когда злокачественные клетки только появились», — рассказала врач-онколог Куликова.
Рак «in situ» (переводится с латыни как рак «на месте») представляет собой небольшое скопление злокачественных клеток. Женщины с такой патологией должны также наблюдаться у врачей, чтобы те успели вовремя взять кусочек ткани на обследование и вырезать опухоль.
Смертность от злокачественных опухолей зависит в первую очередь от индивидуальных факторов риска: возраста пациента, вида и распространенности опухоли. На нее также влияют сопутствующие заболевания.
При выявлении опухоли на первой и второй стадиях шансов, что болезнь не вернется, гораздо больше, чем на третьей и четвертой стадиях. Здесь высок риск прогрессирования болезни или ее возращения после лечения
Тактика лечения и профилактика
Всего выделяют три типа лечения злокачественных новообразований. В зависимости от степени назначается одна или другая тактика лечения, а то и все три.
- Хирургическое лечение: орган удаляют полностью или частично. На данный момент врачи по возможности стараются сохранить орган.
- Противоопухолевая лекарственная терапия или таргетная терапия: такое лечение направлено конкретно на злокачественные клетки и делает их уязвимыми и ослабленными;
- Лучевая терапия: специалисты уничтожают раковые клетки особым излучением.
Метод лечения зависит от стадии и типа опухоли. Если опухоль в нулевой или первой стадии, то будет достаточно хирургического лечения. Если опухоль выявлена на второй и третьей стадии, то назначается химиотерапия, затем операция по удалению опухоли, а после лучевая терапия.
Вся специализированная помощь больным с онкологией проводится в медучреждениях бесплатно по полису ОМС. Методы профилактики женской онкологии представлены в инфографике, которую предоставил URA.RU Центр общественного здоровья и профилактики ЯНАО.
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