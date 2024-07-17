В Сатке создадут первый в мире речной арт-парк

В Сатке (Челябинская область) создадут первый в мире речной арт-парк, который будет действовать на старейшей российской гидроэлектростанции «Пороги» (ГЭС). Как сообщил гендиректор регионального Центра проектного развития Максим Мельников, идея победила на федеральном архитектурном конкурсе.
«ГЭС „Пороги“ станет „входными воротами“ для первого в мире речного арт-парка. Объект планируется развивать в границах реки Большая Сатка от ГЭС и участка от места впадения реки Большая Сатка в реку Ай до поселка Иструть», — заявил Максим Мельников.
Власти запланировали реконструкцию плотины, создание творческих мастерских и визит-центра на базе бывшей химлаборатории. Будет развиваться сеть троп и маршрутов. Планируется, что точкой притяжения станет иммерсивный музей. Впечатления посетителей усилит мультимедийная ночная тропа на противоположном берегу со входом через плотину.
В результате преобразований посещаемость ГЭС увеличится. Если в данный момент ежегодно туробъект посещают более 67 тысяч человек, то к 2035 году поток вырастет до 245 тысяч человек.
Мастер-план развития территории реки Ай с ГЭС заявили для участия в фестивале «Архитектурное наследие — 2024». Работу своим дипломом наградил Союз архитекторов России. На конкурс 15 городов представили 53 проекта. Кроме «Порогов», от Челябинской области рассматривалась заявка по усадьбе заводовладельца «Белый дом» из Кыштыма.
О разрушении старейшей плотины в 2023 году сообщил читатель URA.RU. Источник обеспокоился тем, что разрушения коснулись технологического прохода и конструкций, которые покрылись ржавчиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!