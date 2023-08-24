Строения ГЭС в селе Пороги быстро ветшают и приходят в негодность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Пороги Саткинского района (Челябинская область) разрушается старейшая из работавших до 2010 года гидроэлектростанция (ГЭС). Как URA.RU рассказали читатели, объект культурного наследия областного значения приходит в негодность.

«Технологический проход сверху разрушается. Конструкции покрываются ржавчиной. На бетонном конструктиве начали расти деревья. Сравнивая снимки за 2022 и 2023 годы, видим, что часть сброса не функционирует. Когда воды не стало, видно, что бутовая кладка разрушается. Но по загрузке гостиницы в Порогах видно, что туристов много», — рассказал URA.RU челябинец.

Собеседник информагентства предложил отремонтировать объект, создать на его базе кафе, чтобы турпоток увеличился. Власти Саткинского района ищут инвесторов, но пока безрезультатно.

«Проект по реконструкции и развитию комплекса мы постоянно представляем на разных деловых площадках региона и за его пределами. Концепцию функционирования определили в 2017 и 2019 годах на областных совещаниях с участием представителей ПАО „РусГидро“. Общий турпоток на данном направлении составляет более 60 тысяч человек в год. Но при развитии территории возможно увеличение до 100 тысяч человек», — рассказала URA.RU заместитель главы района Марина Савостова.

Поддержанием комплекса занимался бизнесмен-меценат Виктор Загнойко, который шесть лет назад скончался. В настоящее время гостиничное дело продолжает его вдова. Построенный в 1910 году комплекс площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает водосливную плотину, напорную металлическую трубу, нежилые здания химлаборатории, каменного сарая, электростанции (758,4 квадратных метра), открытую монорельсовую эстакаду.

Объект с 2011 года принадлежит муниципалитету. Здесь установили камеры круглосуточного видеонаблюдения и датчики движения, наняли охрану. Когда надо, проводят аварийно-восстановительные работы.

Верхний помост у плотины покрылся ржавчиной, часть створов не работает Фото: читатель URA.RU

Власти Саткинского района пытаются привлечь к перспективному объекту внимание инвесторов Фото: читатель URA.RU