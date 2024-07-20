«Увеличил свой рост на 5 см»: в Курган в Центр Илизарова тайно ездят лечиться звезды и VIP-политики

В курганском Центре Илизарова проводят уникальные операции и внедряют ИИ

21 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Методу академика Илизарова исполнилось больше 70 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU День памяти легендарного курганского врача, ученого-изобретателя Гавриила Абрамовича Илизарова отмечается 24 июля. Он совершил революцию в ортопедической хирургии, подарил миру метод лечения, который десятки лет ставит на ноги тысячи пациентов, построил научный медицинский центр в Курганской области. Аппарат Илизарова стал самым узнаваемым брендом Кургана. О том, чем живет Центр Илизарова в наши дни и почему его так любят иностранцы, звезды шоу-бизнеса и маститые политики — в материале URA.RU. От телеги до научного центра В музее центра им. Илизарова любят рассказывать гостям легенду о том, как доктор придумал свой метод. Однажды молодой хирург Гавриил Абрамович добирался до пациента в телеге, запряженной лошадью. В пути Илизаров обратил внимание на лошадиную сбрую. Не прикасаясь к шее животного, она жестко фиксировала положение оглобель с помощью хомута и дуги. По другой версии, идея пришла благодаря колесу — его очертания также напоминают изобретение Илизарова. Аппарат представляет собой конструкцию из стальных спиц, колец, дуг и болтов. Металлическая конструкция фиксирует кость, позволяет контролировать ее сращение при переломах. Изобретение для остеосинтеза было предложено к применению в 1951 году. Новый метод получил название чрескостного компрессионного остеосинтеза. Результаты были ошеломляющие: удавалось добиться сращения переломов без дефектов за короткий срок, контролировать рост костной ткани. В медицинском сообществе того времени недоумевали, как может быть костное сращение за 18 суток, вместо нескольких месяцев в гипсе. Долгое время изобретение не признавали. Только в 1965-м Минздрав РСФСР дал добро на использование аппарата в клинике. Аппарат Илизарова называют гениальным изобретением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская «снежинка» В 1966 году Илизаров был назначен руководителем проблемной лаборатории (при Свердловском НИИТО) по обоснованию и внедрению в клиническую практику предложенного способа. Спустя три года лаборатория преобразуется в филиал Ленинградского НИИТО, а в декабре 1971 года в Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). В 1987 году институт стал Всесоюзным, а в 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г.А.Илизарова. Академик добился строительства центра в Кургане, для чего несколько раз ездил на переговоры в Москву. Так в 80-х годах появилась курганская «снежинка». Здание комплекса уникально — оно построено в виде лежащей на земле гигантской снежинки с тремя лучами. К тому времени слава о курганском гении Илизарове разлетелась на весь союз и за его пределы. Люди стремились познакомиться с ним, писали ему письма. Некоторые послания так и адресовали: «Курган, снежинка». Здание Центра Илизарова в Кургане имеет уникальную архитектуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Знаменитые пациенты Метод академика Илизарова помог справиться с проблемами тысячам пациентов, среди которых были знаменитые спортсмены, политики и деятели культуры. В 1968 году к нему за помощью обратился первый «звездный» пациент — прыгун Валерий Брумель. После аварии травмированная кость его ноги воспалилась и стала короче на 3,5 сантиметра. После трех лет безуспешного лечения Брумель узнал о курганском враче, который творит чудеса. Уже в 1970 году прыгун вернулся в большой спорт и сумел «взять» высоту 205 сантиметров. Великий композитор XX века Дмитрий Шостакович, который испытывал боли и практически перестал двигаться, в 70-х годах приезжал в Курган к доктору Илизарову на длительное лечение. Илизаров достиг успеха и в этом случае, хотя болезнь Шостоковича не была профильным направлением лечения центра. 169 дней, проведенных в клинике знаменитого доктора, помогли Шостаковичу восстановиться и вернуться к работе и творчеству. Не все современные звезды афишируют проблемы со здоровьем, и медицинский центр хранит тайны пациентов. Однако нередко знаменитости сами рассказывают о лечении в курганской клинике. Так победитель детского «Голоса» Данил Плужников, который страдает генетическим заболеванием, благодаря лечению в Кургане увеличил свой рост на пять сантиметров. Эндопротезирование суставов было выполнено певцу Шуре. Несколько месяцев он провел в курганской клинике: организовал хор бабушек, встретился с журналистами и дал концерт для врачей центра. Певец Шура (Александр Медведев) приезжал в Курган на лечение в Центр Илизарова в январе 2018 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Кураторство Матвиенко В 2016 году центр посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На тот момент курганский центр отметил 45-летие. Матвиенко осмотрела помещения центра, узнала о проблемах клиники, пообщалась с врачами. Она назвала центр маяком российской медицины и взяла его под свое кураторство. Клинике выделяют дополнительное финансирование на развитие, ремонт и открытие новых отделений. В 2022 году в курганском центре имени академика Илизарова открыли стерилизационное отделение. Проект курировала Матвиенко. Сенатор от Курганской области Елена Перминова участвовала в церемонии торжественного открытия. Она отметила, что впервые удалось провести проект отдельной строкой в бюджете, когда даже не было проектно-сметной документации. Стоимость составила 218 миллионов рублей. Сейчас Центр Илизарова активно развивает направление реабилитации пациентов, в том числе военнослужащих, перенесших ранения. В декабре 2023 года Перминова приняла участие в открытии уникального проекта эрготерапии, который направлен на адаптацию пациентов к реальной жизни после операции. Обновлены физиокабинеты, зал нейрореабилитации для занятий с пациентами с травмами позвоночника и спинного мозга, зал эргореабилитации. Сама Перминова не раз признавалась, что любит центр Илизарова и советует его в своем окружении. Сенатор Елена Перминова приняла участие в открытии новых отделений в Центре Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Развитие медицинского туризма и уникальные методы лечения Центр активно развивает медицинский туризм, привлекая пациентов со всего мира уникальными методами лечения редких и сложных заболеваний. На базе Центра сформировались подразделения, которые носят почетный статус «референтных центров» в России по патологии позвоночника и орфанным (редким генетическим) заболеваниям, по лечению костно-суставной инфекции и нейроортопедии. Центры компетенции активно участвуют в разработке клинических рекомендаций, формировании государственных стандартов лечения патологий и травм опорно-двигательного аппарата с применением эксклюзивных методик. В Центре Илизарова работает крупнейшая в мире Клиника костно-суставной инфекции с уникальным 50-летним опытом успешного лечения самых тяжелых случаев остеомиелита любого сегмента скелета, включая позвоночник. Клиника реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти является центром компетенции в России по лечению пациентов с врожденной и приобретенной патологией кисти (включая аномалии развития). Врачи Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза возвращают радость движения пациентам с травмами и последствиями травм любой сложности и любой локализации (включая застарелые повреждения костей таза). Врачи Центра им. Илизарова в Кургане спасли молодого мужчину из Алжира от ампутации ноги после аварии «НМИЦ ТО им. Академика Илизарова», «ВКонтакте» Развитие медицинского туризма стало одним из приоритетных направлений деятельности Центра. Пациенты со всего мира приезжают в Курган для получения качественного лечения. В 2023 году лечение в клинике получили 186 пациентов из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Германии, Саудовской Аравии и других стран. История пациента из Алжира, которому курганские врачи спасли ногу, потрясла африканские СМИ. Алжирец в результате аварии в 2019 году получил множественные переломы левой ноги: и бедра, и голени. Он перенес 13 операций и в лучших клиниках Африки и Европы ему предлагали ампутацию. В Курган пациент приехал в 2023 году с хроническим остеомиелитом левого бедра и голени (свищевой формой), дефектом и несращением бедренной и большеберцовой кости, инородным телом в большеберцовой кости (спейсер), контрактурой коленного сустава, укорочением ноги на семь сантиметров и деформацией стопы. Молодой мужчина уже не ходил. Врачи Центра Илизарова провели четыре операции, но уже после первой алжирец начал вставать с опорой на ногу. Кроме того, десятки зарубежных врачей проходят курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) в Центре Илизарова. Это врачи из Китая, Пакистана, Сербии, стран ближнего зарубежья. В курганский Центр им. Илизарова приезжают врачи и пациенты из разных стран мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые технологии, робот и ИИ Центр активно внедряет передовые технологии и разрабатывает новые методы лечения патологий костей и суставов, основываясь на философии метода Илизарова. Недавно здесь овладели ультрасовременной технологией эндопротезирования суставов с применением робота-травматолога. Это инновационная эксклюзивная разработка, не имеющая аналогов в мире. Используется в сложных случаях и показала высокую эффективность при установке компонентов протезов коленного сустава. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Центре Илизарова работают умные анестезиологические системы. Новейшая техника помогает выполнять нестандартную анестезию детям-инвалидам. Закуплены приборы для поиска нервных сплетений при проводниковой анестезии. Эти аппараты самостоятельно прокладывают не только траекторию введения УЗИ-позитивной иглы, но даже информируют, каким должен быть угол ее наклона. Информационные помощники позволяют врачам не полагаться исключительно на профессиональный опыт и интуицию, а контролировать процесс изнутри. В Центре Илизарова продолжают совершенствовать метод академика, внедряя передовые технологии в области медицины в работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гаджеты для пациентов Специалисты работают над созданием гаджетов для пациентов, которые помогут при длительном лечении (ношении аппарата Илизарова) не оставаться без необходимости в стенах клиники. Также по словам директора центра Александра Бурцева, в перспективе специалисты разработают программу с искусственным интеллектом, которая объединит научные знания по методу Илизарова и весь практический опыт. Это поможет сделать врачам максимально правильный выбор лечения для пациента. Бурцев отмечает, что курганский центр — это колыбель метода Илизарова. Здесь работают ученики академика, которые постигали метод под его руководством и прониклись его философией. Именно за этим приезжают зарубежные коллеги, так как лучше разработчиков обучить методу не сможет никто. Врачи центра продолжают научную деятельность, активно выступают на международных конференциях с докладами, публикуются в мировых научных изданиях. Сейчас в клинике ежегодно лечатся более 18 тысяч пациентов. Причем, возраст не ограничен и начинается с младенчества. На данный момент самому возрастному пациенту было 96 лет. В команде почти 1500 высококвалифицированных специалистов: 10 профессоров, 28 докторов наук и 86 кандидатов наук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День памяти легендарного курганского врача, ученого-изобретателя Гавриила Абрамовича Илизарова отмечается 24 июля. Он совершил революцию в ортопедической хирургии, подарил миру метод лечения, который десятки лет ставит на ноги тысячи пациентов, построил научный медицинский центр в Курганской области. Аппарат Илизарова стал самым узнаваемым брендом Кургана. О том, чем живет Центр Илизарова в наши дни и почему его так любят иностранцы, звезды шоу-бизнеса и маститые политики — в материале URA.RU. В музее центра им. Илизарова любят рассказывать гостям легенду о том, как доктор придумал свой метод. Однажды молодой хирург Гавриил Абрамович добирался до пациента в телеге, запряженной лошадью. В пути Илизаров обратил внимание на лошадиную сбрую. Не прикасаясь к шее животного, она жестко фиксировала положение оглобель с помощью хомута и дуги. По другой версии, идея пришла благодаря колесу — его очертания также напоминают изобретение Илизарова. Аппарат представляет собой конструкцию из стальных спиц, колец, дуг и болтов. Металлическая конструкция фиксирует кость, позволяет контролировать ее сращение при переломах. Изобретение для остеосинтеза было предложено к применению в 1951 году. Новый метод получил название чрескостного компрессионного остеосинтеза. Результаты были ошеломляющие: удавалось добиться сращения переломов без дефектов за короткий срок, контролировать рост костной ткани. В медицинском сообществе того времени недоумевали, как может быть костное сращение за 18 суток, вместо нескольких месяцев в гипсе. Долгое время изобретение не признавали. Только в 1965-м Минздрав РСФСР дал добро на использование аппарата в клинике. В 1966 году Илизаров был назначен руководителем проблемной лаборатории (при Свердловском НИИТО) по обоснованию и внедрению в клиническую практику предложенного способа. Спустя три года лаборатория преобразуется в филиал Ленинградского НИИТО, а в декабре 1971 года в Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). В 1987 году институт стал Всесоюзным, а в 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г.А.Илизарова. Академик добился строительства центра в Кургане, для чего несколько раз ездил на переговоры в Москву. Так в 80-х годах появилась курганская «снежинка». Здание комплекса уникально — оно построено в виде лежащей на земле гигантской снежинки с тремя лучами. К тому времени слава о курганском гении Илизарове разлетелась на весь союз и за его пределы. Люди стремились познакомиться с ним, писали ему письма. Некоторые послания так и адресовали: «Курган, снежинка». Метод академика Илизарова помог справиться с проблемами тысячам пациентов, среди которых были знаменитые спортсмены, политики и деятели культуры. В 1968 году к нему за помощью обратился первый «звездный» пациент — прыгун Валерий Брумель. После аварии травмированная кость его ноги воспалилась и стала короче на 3,5 сантиметра. После трех лет безуспешного лечения Брумель узнал о курганском враче, который творит чудеса. Уже в 1970 году прыгун вернулся в большой спорт и сумел «взять» высоту 205 сантиметров. Великий композитор XX века Дмитрий Шостакович, который испытывал боли и практически перестал двигаться, в 70-х годах приезжал в Курган к доктору Илизарову на длительное лечение. Илизаров достиг успеха и в этом случае, хотя болезнь Шостоковича не была профильным направлением лечения центра. 169 дней, проведенных в клинике знаменитого доктора, помогли Шостаковичу восстановиться и вернуться к работе и творчеству. Не все современные звезды афишируют проблемы со здоровьем, и медицинский центр хранит тайны пациентов. Однако нередко знаменитости сами рассказывают о лечении в курганской клинике. Так победитель детского «Голоса» Данил Плужников, который страдает генетическим заболеванием, благодаря лечению в Кургане увеличил свой рост на пять сантиметров. Эндопротезирование суставов было выполнено певцу Шуре. Несколько месяцев он провел в курганской клинике: организовал хор бабушек, встретился с журналистами и дал концерт для врачей центра. В 2016 году центр посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На тот момент курганский центр отметил 45-летие. Матвиенко осмотрела помещения центра, узнала о проблемах клиники, пообщалась с врачами. Она назвала центр маяком российской медицины и взяла его под свое кураторство. Клинике выделяют дополнительное финансирование на развитие, ремонт и открытие новых отделений. В 2022 году в курганском центре имени академика Илизарова открыли стерилизационное отделение. Проект курировала Матвиенко. Сенатор от Курганской области Елена Перминова участвовала в церемонии торжественного открытия. Она отметила, что впервые удалось провести проект отдельной строкой в бюджете, когда даже не было проектно-сметной документации. Стоимость составила 218 миллионов рублей. Сейчас Центр Илизарова активно развивает направление реабилитации пациентов, в том числе военнослужащих, перенесших ранения. В декабре 2023 года Перминова приняла участие в открытии уникального проекта эрготерапии, который направлен на адаптацию пациентов к реальной жизни после операции. Обновлены физиокабинеты, зал нейрореабилитации для занятий с пациентами с травмами позвоночника и спинного мозга, зал эргореабилитации. Сама Перминова не раз признавалась, что любит центр Илизарова и советует его в своем окружении. Центр активно развивает медицинский туризм, привлекая пациентов со всего мира уникальными методами лечения редких и сложных заболеваний. На базе Центра сформировались подразделения, которые носят почетный статус «референтных центров» в России по патологии позвоночника и орфанным (редким генетическим) заболеваниям, по лечению костно-суставной инфекции и нейроортопедии. Центры компетенции активно участвуют в разработке клинических рекомендаций, формировании государственных стандартов лечения патологий и травм опорно-двигательного аппарата с применением эксклюзивных методик. В Центре Илизарова работает крупнейшая в мире Клиника костно-суставной инфекции с уникальным 50-летним опытом успешного лечения самых тяжелых случаев остеомиелита любого сегмента скелета, включая позвоночник. Клиника реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти является центром компетенции в России по лечению пациентов с врожденной и приобретенной патологией кисти (включая аномалии развития). Врачи Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза возвращают радость движения пациентам с травмами и последствиями травм любой сложности и любой локализации (включая застарелые повреждения костей таза). Развитие медицинского туризма стало одним из приоритетных направлений деятельности Центра. Пациенты со всего мира приезжают в Курган для получения качественного лечения. В 2023 году лечение в клинике получили 186 пациентов из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Германии, Саудовской Аравии и других стран. История пациента из Алжира, которому курганские врачи спасли ногу, потрясла африканские СМИ. Алжирец в результате аварии в 2019 году получил множественные переломы левой ноги: и бедра, и голени. Он перенес 13 операций и в лучших клиниках Африки и Европы ему предлагали ампутацию. В Курган пациент приехал в 2023 году с хроническим остеомиелитом левого бедра и голени (свищевой формой), дефектом и несращением бедренной и большеберцовой кости, инородным телом в большеберцовой кости (спейсер), контрактурой коленного сустава, укорочением ноги на семь сантиметров и деформацией стопы. Молодой мужчина уже не ходил. Врачи Центра Илизарова провели четыре операции, но уже после первой алжирец начал вставать с опорой на ногу. Кроме того, десятки зарубежных врачей проходят курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) в Центре Илизарова. Это врачи из Китая, Пакистана, Сербии, стран ближнего зарубежья. Центр активно внедряет передовые технологии и разрабатывает новые методы лечения патологий костей и суставов, основываясь на философии метода Илизарова. Недавно здесь овладели ультрасовременной технологией эндопротезирования суставов с применением робота-травматолога. Это инновационная эксклюзивная разработка, не имеющая аналогов в мире. Используется в сложных случаях и показала высокую эффективность при установке компонентов протезов коленного сустава. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Центре Илизарова работают умные анестезиологические системы. Новейшая техника помогает выполнять нестандартную анестезию детям-инвалидам. Закуплены приборы для поиска нервных сплетений при проводниковой анестезии. Эти аппараты самостоятельно прокладывают не только траекторию введения УЗИ-позитивной иглы, но даже информируют, каким должен быть угол ее наклона. Информационные помощники позволяют врачам не полагаться исключительно на профессиональный опыт и интуицию, а контролировать процесс изнутри. Специалисты работают над созданием гаджетов для пациентов, которые помогут при длительном лечении (ношении аппарата Илизарова) не оставаться без необходимости в стенах клиники. Также по словам директора центра Александра Бурцева, в перспективе специалисты разработают программу с искусственным интеллектом, которая объединит научные знания по методу Илизарова и весь практический опыт. Это поможет сделать врачам максимально правильный выбор лечения для пациента. Бурцев отмечает, что курганский центр — это колыбель метода Илизарова. Здесь работают ученики академика, которые постигали метод под его руководством и прониклись его философией. Именно за этим приезжают зарубежные коллеги, так как лучше разработчиков обучить методу не сможет никто. Врачи центра продолжают научную деятельность, активно выступают на международных конференциях с докладами, публикуются в мировых научных изданиях. Сейчас в клинике ежегодно лечатся более 18 тысяч пациентов. Причем, возраст не ограничен и начинается с младенчества. На данный момент самому возрастному пациенту было 96 лет. В команде почти 1500 высококвалифицированных специалистов: 10 профессоров, 28 докторов наук и 86 кандидатов наук.