«Увеличил свой рост на 5 см»: в Курган в Центр Илизарова тайно ездят лечиться звезды и VIP-политики

День памяти легендарного курганского врача, ученого-изобретателя Гавриила Абрамовича Илизарова отмечается 24 июля. Он совершил революцию в ортопедической хирургии, подарил миру метод лечения, который десятки лет ставит на ноги тысячи пациентов, построил научный медицинский центр в Курганской области. Аппарат Илизарова стал самым узнаваемым брендом Кургана. О том, чем живет Центр Илизарова в наши дни и почему его так любят иностранцы, звезды шоу-бизнеса и маститые политики — в материале URA.RU.
От телеги до научного центра
В музее центра им. Илизарова любят рассказывать гостям легенду о том, как доктор придумал свой метод. Однажды молодой хирург Гавриил Абрамович добирался до пациента в телеге, запряженной лошадью. В пути Илизаров обратил внимание на лошадиную сбрую. Не прикасаясь к шее животного, она жестко фиксировала положение оглобель с помощью хомута и дуги. По другой версии, идея пришла благодаря колесу — его очертания также напоминают изобретение Илизарова. Аппарат представляет собой конструкцию из стальных спиц, колец, дуг и болтов. Металлическая конструкция фиксирует кость, позволяет контролировать ее сращение при переломах.
Изобретение для остеосинтеза было предложено к применению в 1951 году. Новый метод получил название чрескостного компрессионного остеосинтеза. Результаты были ошеломляющие: удавалось добиться сращения переломов без дефектов за короткий срок, контролировать рост костной ткани. В медицинском сообществе того времени недоумевали, как может быть костное сращение за 18 суток, вместо нескольких месяцев в гипсе. Долгое время изобретение не признавали. Только в 1965-м Минздрав РСФСР дал добро на использование аппарата в клинике.
Аппарат Илизарова называют гениальным изобретением
В 1966 году Илизаров был назначен руководителем проблемной лаборатории (при Свердловском НИИТО) по обоснованию и внедрению в клиническую практику предложенного способа. Спустя три года лаборатория преобразуется в филиал Ленинградского НИИТО, а в декабре 1971 года в Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). В 1987 году институт стал Всесоюзным, а в 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г.А.Илизарова. Академик добился строительства центра в Кургане, для чего несколько раз ездил на переговоры в Москву. Так в 80-х годах появилась курганская «снежинка». Здание комплекса уникально — оно построено в виде лежащей на земле гигантской снежинки с тремя лучами. К тому времени слава о курганском гении Илизарове разлетелась на весь союз и за его пределы. Люди стремились познакомиться с ним, писали ему письма. Некоторые послания так и адресовали: «Курган, снежинка».
Здание Центра Илизарова в Кургане имеет уникальную архитектуру
Метод академика Илизарова помог справиться с проблемами тысячам пациентов, среди которых были знаменитые спортсмены, политики и деятели культуры. В 1968 году к нему за помощью обратился первый «звездный» пациент — прыгун Валерий Брумель. После аварии травмированная кость его ноги воспалилась и стала короче на 3,5 сантиметра. После трех лет безуспешного лечения Брумель узнал о курганском враче, который творит чудеса. Уже в 1970 году прыгун вернулся в большой спорт и сумел «взять» высоту 205 сантиметров. Великий композитор XX века Дмитрий Шостакович, который испытывал боли и практически перестал двигаться, в 70-х годах приезжал в Курган к доктору Илизарову на длительное лечение. Илизаров достиг успеха и в этом случае, хотя болезнь Шостоковича не была профильным направлением лечения центра. 169 дней, проведенных в клинике знаменитого доктора, помогли Шостаковичу восстановиться и вернуться к работе и творчеству.
Не все современные звезды афишируют проблемы со здоровьем, и медицинский центр хранит тайны пациентов. Однако нередко знаменитости сами рассказывают о лечении в курганской клинике. Так победитель детского «Голоса» Данил Плужников, который страдает генетическим заболеванием, благодаря лечению в Кургане увеличил свой рост на пять сантиметров. Эндопротезирование суставов было выполнено певцу Шуре. Несколько месяцев он провел в курганской клинике: организовал хор бабушек, встретился с журналистами и дал концерт для врачей центра.
Певец Шура (Александр Медведев) приезжал в Курган на лечение в Центр Илизарова в январе 2018 года
В 2016 году центр посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На тот момент курганский центр отметил 45-летие. Матвиенко осмотрела помещения центра, узнала о проблемах клиники, пообщалась с врачами. Она назвала центр маяком российской медицины и взяла его под свое кураторство. Клинике выделяют дополнительное финансирование на развитие, ремонт и открытие новых отделений.
В 2022 году в курганском центре имени академика Илизарова открыли стерилизационное отделение. Проект курировала Матвиенко. Сенатор от Курганской области Елена Перминова участвовала в церемонии торжественного открытия. Она отметила, что впервые удалось провести проект отдельной строкой в бюджете, когда даже не было проектно-сметной документации. Стоимость составила 218 миллионов рублей.
Сейчас Центр Илизарова активно развивает направление реабилитации пациентов, в том числе военнослужащих, перенесших ранения. В декабре 2023 года Перминова приняла участие в открытии уникального проекта эрготерапии, который направлен на адаптацию пациентов к реальной жизни после операции. Обновлены физиокабинеты, зал нейрореабилитации для занятий с пациентами с травмами позвоночника и спинного мозга, зал эргореабилитации. Сама Перминова не раз признавалась, что любит центр Илизарова и советует его в своем окружении.
Сенатор Елена Перминова приняла участие в открытии новых отделений в Центре Илизарова
Развитие медицинского туризма и уникальные методы лечения
Центр активно развивает медицинский туризм, привлекая пациентов со всего мира уникальными методами лечения редких и сложных заболеваний. На базе Центра сформировались подразделения, которые носят почетный статус «референтных центров» в России по патологии позвоночника и орфанным (редким генетическим) заболеваниям, по лечению костно-суставной инфекции и нейроортопедии. Центры компетенции активно участвуют в разработке клинических рекомендаций, формировании государственных стандартов лечения патологий и травм опорно-двигательного аппарата с применением эксклюзивных методик.
В Центре Илизарова работает крупнейшая в мире Клиника костно-суставной инфекции с уникальным 50-летним опытом успешного лечения самых тяжелых случаев остеомиелита любого сегмента скелета, включая позвоночник. Клиника реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти является центром компетенции в России по лечению пациентов с врожденной и приобретенной патологией кисти (включая аномалии развития). Врачи Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза возвращают радость движения пациентам с травмами и последствиями травм любой сложности и любой локализации (включая застарелые повреждения костей таза).
Врачи Центра им. Илизарова в Кургане спасли молодого мужчину из Алжира от ампутации ноги после аварии
Развитие медицинского туризма стало одним из приоритетных направлений деятельности Центра. Пациенты со всего мира приезжают в Курган для получения качественного лечения. В 2023 году лечение в клинике получили 186 пациентов из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Германии, Саудовской Аравии и других стран. История пациента из Алжира, которому курганские врачи спасли ногу, потрясла африканские СМИ. Алжирец в результате аварии в 2019 году получил множественные переломы левой ноги: и бедра, и голени. Он перенес 13 операций и в лучших клиниках Африки и Европы ему предлагали ампутацию. В Курган пациент приехал в 2023 году с хроническим остеомиелитом левого бедра и голени (свищевой формой), дефектом и несращением бедренной и большеберцовой кости, инородным телом в большеберцовой кости (спейсер), контрактурой коленного сустава, укорочением ноги на семь сантиметров и деформацией стопы. Молодой мужчина уже не ходил. Врачи Центра Илизарова провели четыре операции, но уже после первой алжирец начал вставать с опорой на ногу.
Кроме того, десятки зарубежных врачей проходят курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) в Центре Илизарова. Это врачи из Китая, Пакистана, Сербии, стран ближнего зарубежья.
В курганский Центр им. Илизарова приезжают врачи и пациенты из разных стран мира
Центр активно внедряет передовые технологии и разрабатывает новые методы лечения патологий костей и суставов, основываясь на философии метода Илизарова. Недавно здесь овладели ультрасовременной технологией эндопротезирования суставов с применением робота-травматолога. Это инновационная эксклюзивная разработка, не имеющая аналогов в мире. Используется в сложных случаях и показала высокую эффективность при установке компонентов протезов коленного сустава.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Центре Илизарова работают умные анестезиологические системы. Новейшая техника помогает выполнять нестандартную анестезию детям-инвалидам. Закуплены приборы для поиска нервных сплетений при проводниковой анестезии. Эти аппараты самостоятельно прокладывают не только траекторию введения УЗИ-позитивной иглы, но даже информируют, каким должен быть угол ее наклона. Информационные помощники позволяют врачам не полагаться исключительно на профессиональный опыт и интуицию, а контролировать процесс изнутри.
В Центре Илизарова продолжают совершенствовать метод академика, внедряя передовые технологии в области медицины в работу
Специалисты работают над созданием гаджетов для пациентов, которые помогут при длительном лечении (ношении аппарата Илизарова) не оставаться без необходимости в стенах клиники. Также по словам директора центра Александра Бурцева, в перспективе специалисты разработают программу с искусственным интеллектом, которая объединит научные знания по методу Илизарова и весь практический опыт. Это поможет сделать врачам максимально правильный выбор лечения для пациента.
Бурцев отмечает, что курганский центр — это колыбель метода Илизарова. Здесь работают ученики академика, которые постигали метод под его руководством и прониклись его философией. Именно за этим приезжают зарубежные коллеги, так как лучше разработчиков обучить методу не сможет никто. Врачи центра продолжают научную деятельность, активно выступают на международных конференциях с докладами, публикуются в мировых научных изданиях.
Сейчас в клинике ежегодно лечатся более 18 тысяч пациентов. Причем, возраст не ограничен и начинается с младенчества. На данный момент самому возрастному пациенту было 96 лет. В команде почти 1500 высококвалифицированных специалистов: 10 профессоров, 28 докторов наук и 86 кандидатов наук.
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День памяти легендарного курганского врача, ученого-изобретателя Гавриила Абрамовича Илизарова отмечается 24 июля. Он совершил революцию в ортопедической хирургии, подарил миру метод лечения, который десятки лет ставит на ноги тысячи пациентов, построил научный медицинский центр в Курганской области. Аппарат Илизарова стал самым узнаваемым брендом Кургана. О том, чем живет Центр Илизарова в наши дни и почему его так любят иностранцы, звезды шоу-бизнеса и маститые политики — в материале URA.RU. В музее центра им. Илизарова любят рассказывать гостям легенду о том, как доктор придумал свой метод. Однажды молодой хирург Гавриил Абрамович добирался до пациента в телеге, запряженной лошадью. В пути Илизаров обратил внимание на лошадиную сбрую. Не прикасаясь к шее животного, она жестко фиксировала положение оглобель с помощью хомута и дуги. По другой версии, идея пришла благодаря колесу — его очертания также напоминают изобретение Илизарова. Аппарат представляет собой конструкцию из стальных спиц, колец, дуг и болтов. Металлическая конструкция фиксирует кость, позволяет контролировать ее сращение при переломах. Изобретение для остеосинтеза было предложено к применению в 1951 году. Новый метод получил название чрескостного компрессионного остеосинтеза. Результаты были ошеломляющие: удавалось добиться сращения переломов без дефектов за короткий срок, контролировать рост костной ткани. В медицинском сообществе того времени недоумевали, как может быть костное сращение за 18 суток, вместо нескольких месяцев в гипсе. Долгое время изобретение не признавали. Только в 1965-м Минздрав РСФСР дал добро на использование аппарата в клинике. В 1966 году Илизаров был назначен руководителем проблемной лаборатории (при Свердловском НИИТО) по обоснованию и внедрению в клиническую практику предложенного способа. Спустя три года лаборатория преобразуется в филиал Ленинградского НИИТО, а в декабре 1971 года в Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). В 1987 году институт стал Всесоюзным, а в 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г.А.Илизарова. Академик добился строительства центра в Кургане, для чего несколько раз ездил на переговоры в Москву. Так в 80-х годах появилась курганская «снежинка». Здание комплекса уникально — оно построено в виде лежащей на земле гигантской снежинки с тремя лучами. К тому времени слава о курганском гении Илизарове разлетелась на весь союз и за его пределы. Люди стремились познакомиться с ним, писали ему письма. Некоторые послания так и адресовали: «Курган, снежинка». Метод академика Илизарова помог справиться с проблемами тысячам пациентов, среди которых были знаменитые спортсмены, политики и деятели культуры. В 1968 году к нему за помощью обратился первый «звездный» пациент — прыгун Валерий Брумель. После аварии травмированная кость его ноги воспалилась и стала короче на 3,5 сантиметра. После трех лет безуспешного лечения Брумель узнал о курганском враче, который творит чудеса. Уже в 1970 году прыгун вернулся в большой спорт и сумел «взять» высоту 205 сантиметров. Великий композитор XX века Дмитрий Шостакович, который испытывал боли и практически перестал двигаться, в 70-х годах приезжал в Курган к доктору Илизарову на длительное лечение. Илизаров достиг успеха и в этом случае, хотя болезнь Шостоковича не была профильным направлением лечения центра. 169 дней, проведенных в клинике знаменитого доктора, помогли Шостаковичу восстановиться и вернуться к работе и творчеству. Не все современные звезды афишируют проблемы со здоровьем, и медицинский центр хранит тайны пациентов. Однако нередко знаменитости сами рассказывают о лечении в курганской клинике. Так победитель детского «Голоса» Данил Плужников, который страдает генетическим заболеванием, благодаря лечению в Кургане увеличил свой рост на пять сантиметров. Эндопротезирование суставов было выполнено певцу Шуре. Несколько месяцев он провел в курганской клинике: организовал хор бабушек, встретился с журналистами и дал концерт для врачей центра. В 2016 году центр посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На тот момент курганский центр отметил 45-летие. Матвиенко осмотрела помещения центра, узнала о проблемах клиники, пообщалась с врачами. Она назвала центр маяком российской медицины и взяла его под свое кураторство. Клинике выделяют дополнительное финансирование на развитие, ремонт и открытие новых отделений. В 2022 году в курганском центре имени академика Илизарова открыли стерилизационное отделение. Проект курировала Матвиенко. Сенатор от Курганской области Елена Перминова участвовала в церемонии торжественного открытия. Она отметила, что впервые удалось провести проект отдельной строкой в бюджете, когда даже не было проектно-сметной документации. Стоимость составила 218 миллионов рублей. Сейчас Центр Илизарова активно развивает направление реабилитации пациентов, в том числе военнослужащих, перенесших ранения. В декабре 2023 года Перминова приняла участие в открытии уникального проекта эрготерапии, который направлен на адаптацию пациентов к реальной жизни после операции. Обновлены физиокабинеты, зал нейрореабилитации для занятий с пациентами с травмами позвоночника и спинного мозга, зал эргореабилитации. Сама Перминова не раз признавалась, что любит центр Илизарова и советует его в своем окружении. Центр активно развивает медицинский туризм, привлекая пациентов со всего мира уникальными методами лечения редких и сложных заболеваний. На базе Центра сформировались подразделения, которые носят почетный статус «референтных центров» в России по патологии позвоночника и орфанным (редким генетическим) заболеваниям, по лечению костно-суставной инфекции и нейроортопедии. Центры компетенции активно участвуют в разработке клинических рекомендаций, формировании государственных стандартов лечения патологий и травм опорно-двигательного аппарата с применением эксклюзивных методик. В Центре Илизарова работает крупнейшая в мире Клиника костно-суставной инфекции с уникальным 50-летним опытом успешного лечения самых тяжелых случаев остеомиелита любого сегмента скелета, включая позвоночник. Клиника реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти является центром компетенции в России по лечению пациентов с врожденной и приобретенной патологией кисти (включая аномалии развития). Врачи Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза возвращают радость движения пациентам с травмами и последствиями травм любой сложности и любой локализации (включая застарелые повреждения костей таза). Развитие медицинского туризма стало одним из приоритетных направлений деятельности Центра. Пациенты со всего мира приезжают в Курган для получения качественного лечения. В 2023 году лечение в клинике получили 186 пациентов из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Германии, Саудовской Аравии и других стран. История пациента из Алжира, которому курганские врачи спасли ногу, потрясла африканские СМИ. Алжирец в результате аварии в 2019 году получил множественные переломы левой ноги: и бедра, и голени. Он перенес 13 операций и в лучших клиниках Африки и Европы ему предлагали ампутацию. В Курган пациент приехал в 2023 году с хроническим остеомиелитом левого бедра и голени (свищевой формой), дефектом и несращением бедренной и большеберцовой кости, инородным телом в большеберцовой кости (спейсер), контрактурой коленного сустава, укорочением ноги на семь сантиметров и деформацией стопы. Молодой мужчина уже не ходил. Врачи Центра Илизарова провели четыре операции, но уже после первой алжирец начал вставать с опорой на ногу. Кроме того, десятки зарубежных врачей проходят курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) в Центре Илизарова. Это врачи из Китая, Пакистана, Сербии, стран ближнего зарубежья. Центр активно внедряет передовые технологии и разрабатывает новые методы лечения патологий костей и суставов, основываясь на философии метода Илизарова. Недавно здесь овладели ультрасовременной технологией эндопротезирования суставов с применением робота-травматолога. Это инновационная эксклюзивная разработка, не имеющая аналогов в мире. Используется в сложных случаях и показала высокую эффективность при установке компонентов протезов коленного сустава. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Центре Илизарова работают умные анестезиологические системы. Новейшая техника помогает выполнять нестандартную анестезию детям-инвалидам. Закуплены приборы для поиска нервных сплетений при проводниковой анестезии. Эти аппараты самостоятельно прокладывают не только траекторию введения УЗИ-позитивной иглы, но даже информируют, каким должен быть угол ее наклона. Информационные помощники позволяют врачам не полагаться исключительно на профессиональный опыт и интуицию, а контролировать процесс изнутри. Специалисты работают над созданием гаджетов для пациентов, которые помогут при длительном лечении (ношении аппарата Илизарова) не оставаться без необходимости в стенах клиники. Также по словам директора центра Александра Бурцева, в перспективе специалисты разработают программу с искусственным интеллектом, которая объединит научные знания по методу Илизарова и весь практический опыт. Это поможет сделать врачам максимально правильный выбор лечения для пациента. Бурцев отмечает, что курганский центр — это колыбель метода Илизарова. Здесь работают ученики академика, которые постигали метод под его руководством и прониклись его философией. Именно за этим приезжают зарубежные коллеги, так как лучше разработчиков обучить методу не сможет никто. Врачи центра продолжают научную деятельность, активно выступают на международных конференциях с докладами, публикуются в мировых научных изданиях. Сейчас в клинике ежегодно лечатся более 18 тысяч пациентов. Причем, возраст не ограничен и начинается с младенчества. На данный момент самому возрастному пациенту было 96 лет. В команде почти 1500 высококвалифицированных специалистов: 10 профессоров, 28 докторов наук и 86 кандидатов наук.