Крупнейшее издательство РФ занялось книгой про бандитский Екатеринбург от экс-соратника Ройзмана*

Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков» и экс-соратник бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), заключил договор с крупнейшим в РФ книжным издательством «Эксмо-АСТ». Компания займется изданием книги про криминальный Екатеринбург 90-х годов.
«Эксмо-АСТ — это ведущая компания в нашей стране, печатающая книги, и я очень доволен, что с ними удалось договориться», — поделился с URA.RU Кабанов. Как точно будет называться книга, пока не известно, рабочий вариант — «Все совпадения случайны».
В книге автор рассказывает о себе, преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е — «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и афганцы. Также в произведении автор расскажет, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Составитель книги, культуролог Евгений Фатеев уверен, что работа произведет фурор.
В перспективе по книге планируется снять сериал, близкий по духу к популярному «Слову пацана». По словам Фатеева, уже ведутся переговоры с продюсерами об экранизации рукописи, рабочее название — «Криминальная столица России».
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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