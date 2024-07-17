17 июля 2024

Крупнейшее издательство РФ занялось книгой про бандитский Екатеринбург от экс-соратника Ройзмана*

«Эксмо» выпустит книгу Андрея Кабанова про Екатеринбург 1990-х годов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Игорем Сычевым. Екатеринбург, кабанов андрей
Андрей Кабанов откровенно рассказывает в своей книге о группировках, фонде и нынешних днях Фото:

Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков» и экс-соратник бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), заключил договор с крупнейшим в РФ книжным издательством «Эксмо-АСТ». Компания займется изданием книги про криминальный Екатеринбург 90-х годов.

«Эксмо-АСТ — это ведущая компания в нашей стране, печатающая книги, и я очень доволен, что с ними удалось договориться», — поделился с URA.RU Кабанов. Как точно будет называться книга, пока не известно, рабочий вариант — «Все совпадения случайны».

В книге автор рассказывает о себе, преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е — «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и афганцы. Также в произведении автор расскажет, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Составитель книги, культуролог Евгений Фатеев уверен, что работа произведет фурор.

В перспективе по книге планируется снять сериал, близкий по духу к популярному «Слову пацана». По словам Фатеева, уже ведутся переговоры с продюсерами об экранизации рукописи, рабочее название — «Криминальная столица России».

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков» и экс-соратник бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), заключил договор с крупнейшим в РФ книжным издательством «Эксмо-АСТ». Компания займется изданием книги про криминальный Екатеринбург 90-х годов. «Эксмо-АСТ — это ведущая компания в нашей стране, печатающая книги, и я очень доволен, что с ними удалось договориться», — поделился с URA.RU Кабанов. Как точно будет называться книга, пока не известно, рабочий вариант — «Все совпадения случайны». В книге автор рассказывает о себе, преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е — «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и афганцы. Также в произведении автор расскажет, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Составитель книги, культуролог Евгений Фатеев уверен, что работа произведет фурор. В перспективе по книге планируется снять сериал, близкий по духу к популярному «Слову пацана». По словам Фатеева, уже ведутся переговоры с продюсерами об экранизации рукописи, рабочее название — «Криминальная столица России». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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