В Екатеринбурге снимут «Слово пацана» по-уральски по книге экс-соратника Ройзмана*

Андрей Кабанов выпустит книгу про криминальный Екатеринбург 90-х

Андрей Кабанов выпустит книгу весной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель фонда «Город без наркотиков» и экс-соратник бывшего мэра столицы Урала Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) Андрей Кабанов закончил работу над рукописью книги про криминальный Екатеринбург 90-х, где писатель сравнит банды столицы Урала и Казани. Ее рабочее название — «Все совпадения случайны». В перспективе автор планирует снять по ней сериал, близкий по духу «Слову пацана», рассказали URA.RU представители фонда.

«Кабанов откровенно рассказывает в своей книге обо всем — от детства до сегодняшних дней. Там будет и про группировки Екатеринбурга, и про наркотики, и про фонд „Город без наркотиков“. Кабанов исповедален: там аж до слез», — поясняет составитель книги Евгений Фатеев. По его словам, уже ведутся переговоры с продюсерами об экранизации рукописи, рабочее название — «Криминальная столица России».

Выпуск книги планируется весной, ее проиллюстрируют уникальными снимками, которые делали в 90-е годы и начале «нулевых» местные фотографы. Андрей Кабанов подчеркивает, что в своем произведении будет делать акцент не на бандах, которые существовали в Казани, а на организованных преступных сообществах (Уралмаш, Центровые, Синие, афганцы).

Сериал «Слово пацана», который снял Жора Крыжовников, вышел в ноябре 2023 года и стал очень популярным. Картина вызвала массовое обсуждение в обществе: часть россиян посчитала, что картина романтизирует бандитизм, что отрицает Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», по которой снят сериал. На встрече в Ельцин Центре Гараев также объяснял, чем отличаются банды Казани и Свердловска.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов