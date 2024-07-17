В ХМАО обрушились цены на авиабилеты к берегу Каспийского моря

Цены на авиабилеты из Сургута в Махачкалу подешевели более чем на 50%

18 июля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

У югорчан появилась возможность сэкономить на отдыхе у моря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Махачкалу. Стоимость перелета из Сургута к берегу Каспийского моря в августе упала более чем на 50%. «Стоимость прямого перелета из Сургута в Махачкалу 7 августа составляет 10?562 рублей в одну сторону. До этого цена рейса была 23 010 рублей. Соответственно, авиабилеты подешевели на 54%», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». Аналогично упали цены на авиабилеты в августе к берегу Каспийского моря из Нижневартовска. Например, рейс на 11 число подешевел сразу на 45% и стоит теперь менее 13 тысяч в одну сторону. Впрочем наиболее выгодные авиабилеты как из Сургута, так и из Нижневартовска в Махачкалу в августе приходятся на конец месяца. В это время перелеты обойдутся около 9 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По данным OneTwoTrip, тогда наиболее выгодными авианаправлениями стали Екатеринбург и Тюмень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Махачкалу. Стоимость перелета из Сургута к берегу Каспийского моря в августе упала более чем на 50%. «Стоимость прямого перелета из Сургута в Махачкалу 7 августа составляет 10?562 рублей в одну сторону. До этого цена рейса была 23 010 рублей. Соответственно, авиабилеты подешевели на 54%», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». Аналогично упали цены на авиабилеты в августе к берегу Каспийского моря из Нижневартовска. Например, рейс на 11 число подешевел сразу на 45% и стоит теперь менее 13 тысяч в одну сторону. Впрочем наиболее выгодные авиабилеты как из Сургута, так и из Нижневартовска в Махачкалу в августе приходятся на конец месяца. В это время перелеты обойдутся около 9 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По данным OneTwoTrip, тогда наиболее выгодными авианаправлениями стали Екатеринбург и Тюмень.