17 июля 2024

В ХМАО обрушились цены на авиабилеты к берегу Каспийского моря

Цены на авиабилеты из Сургута в Махачкалу подешевели более чем на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан появилась возможность сэкономить на отдыхе у моря Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Махачкалу. Стоимость перелета из Сургута к берегу Каспийского моря в августе упала более чем на 50%.

«Стоимость прямого перелета из Сургута в Махачкалу 7 августа составляет 10?562 рублей в одну сторону. До этого цена рейса была 23 010 рублей. Соответственно, авиабилеты подешевели на 54%», — следует из данных на сайте «Авиасейлс».

Аналогично упали цены на авиабилеты в августе к берегу Каспийского моря из Нижневартовска. Например, рейс на 11 число подешевел сразу на 45% и стоит теперь менее 13 тысяч в одну сторону.

Впрочем наиболее выгодные авиабилеты как из Сургута, так и из Нижневартовска в Махачкалу в августе приходятся на конец месяца. В это время перелеты обойдутся около 9 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По данным OneTwoTrip, тогда наиболее выгодными авианаправлениями стали Екатеринбург и Тюмень.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты в Махачкалу. Стоимость перелета из Сургута к берегу Каспийского моря в августе упала более чем на 50%. «Стоимость прямого перелета из Сургута в Махачкалу 7 августа составляет 10?562 рублей в одну сторону. До этого цена рейса была 23 010 рублей. Соответственно, авиабилеты подешевели на 54%», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». Аналогично упали цены на авиабилеты в августе к берегу Каспийского моря из Нижневартовска. Например, рейс на 11 число подешевел сразу на 45% и стоит теперь менее 13 тысяч в одну сторону. Впрочем наиболее выгодные авиабилеты как из Сургута, так и из Нижневартовска в Махачкалу в августе приходятся на конец месяца. В это время перелеты обойдутся около 9 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По данным OneTwoTrip, тогда наиболее выгодными авианаправлениями стали Екатеринбург и Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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