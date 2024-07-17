17 июля 2024

Челябинцам рассказали, как распознать деменцию на начальной стадии

Челябинский врач Светлана Максимова: деменцию часто путают с депрессией
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, терапевт, врач, доктор, медик
Врач-невролог назвала нарушение сна одним из основных признаков начала деменции Фото:

Челябинский врач-невролог Светлана Максимова рассказала, что на начальной стадии деменции начинаются трудности в освоении новой информации. Также она заявила, что предпосылки к заболеванию часто путают с депрессий. О том, как узнать о начинающейся деменции и мерах ее профилактики сообщает Максимова.

«Определить деменцию на начальной стадии сложно, поскольку нарушения памяти, мышления выражены незначительно и близкие пациента воспринимают признаки заболевания как возрастные изменения. Основные симптомы ранней деменции — трудности в освоении новой информации, резкая смена настроения, нарушение ориентации. Деменцию также можно спутать с депрессией, и наоборот. В обоих состояниях у человека проявляются замедленное мышление и трудности в общении» — предает слова Светланы Максимовой минздрав Челябинской области.

Также характерными признаками деменции были названы: снижение интеллекта, потеря имеющихся навыков и трудности освоения новых, забывчивость и нарушения сна. Максимова уточнила, что деменция является сопутствующей болезнью, при Альцгеймере или рассеянном склерозе и может появиться после инсульта, травмы головного мозга, новообразований в центральной нервной системе.

Меры профилактики просты — мозг должен работать. Врач советует тренировать память книгами, сканвордами, головоломками, логическими задачами. Рекомендуют изучать иностранные языки и знакомиться с новыми людьми.

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Челябинский врач-невролог Светлана Максимова рассказала, что на начальной стадии деменции начинаются трудности в освоении новой информации. Также она заявила, что предпосылки к заболеванию часто путают с депрессий. О том, как узнать о начинающейся деменции и мерах ее профилактики сообщает Максимова. «Определить деменцию на начальной стадии сложно, поскольку нарушения памяти, мышления выражены незначительно и близкие пациента воспринимают признаки заболевания как возрастные изменения. Основные симптомы ранней деменции — трудности в освоении новой информации, резкая смена настроения, нарушение ориентации. Деменцию также можно спутать с депрессией, и наоборот. В обоих состояниях у человека проявляются замедленное мышление и трудности в общении» — предает слова Светланы Максимовой минздрав Челябинской области. Также характерными признаками деменции были названы: снижение интеллекта, потеря имеющихся навыков и трудности освоения новых, забывчивость и нарушения сна. Максимова уточнила, что деменция является сопутствующей болезнью, при Альцгеймере или рассеянном склерозе и может появиться после инсульта, травмы головного мозга, новообразований в центральной нервной системе. Меры профилактики просты — мозг должен работать. Врач советует тренировать память книгами, сканвордами, головоломками, логическими задачами. Рекомендуют изучать иностранные языки и знакомиться с новыми людьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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