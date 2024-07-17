17 июля 2024

Пермская художественная галерея станет центром исследования древностей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка египетских мумий в Пермской галерее на Окулова. Пермь, юлия тавризян
Юлия Тавризян расскажет о прошлом, настоящем и будущем Пермской галереи Фото:

В новом здании Пермской художественной галереи появится кабинет древностей. Здесь не просто будут храниться артефакты, но сотрудники музея займутся их исследованием. О работе будущего кабинета директор галереи Юлия Тавризян расскажет гостям финисажа древнеегипетской выставки, которая закрывается на этой неделе.

«Юлия Тавризян расскажет, чему древнеегипетские мумии научили Пермскую галерею. Вы узнаете с какими сложностями реставрации древних артефактов сталкиваются музеи; почему кабинет древностей в новом здании галереи станет исследовательской площадкой, а не просто „шкатулкой с диковинами“; как древние артефакты помогают отвечать запросам современности», — рассказали URA.RU в галерее.

Встреча с Юлией Тавризян «Мумии, музеи и современность: уроки Древнего Египта для Пермской галереи. Взгляд директора» состоится 20 июля. В этот день в галерее также пройдут заключительные лекции и экскурсии по «Немного страшной выставке», посвященной культуре Древнего Египта.

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В новом здании Пермской художественной галереи появится кабинет древностей. Здесь не просто будут храниться артефакты, но сотрудники музея займутся их исследованием. О работе будущего кабинета директор галереи Юлия Тавризян расскажет гостям финисажа древнеегипетской выставки, которая закрывается на этой неделе. «Юлия Тавризян расскажет, чему древнеегипетские мумии научили Пермскую галерею. Вы узнаете с какими сложностями реставрации древних артефактов сталкиваются музеи; почему кабинет древностей в новом здании галереи станет исследовательской площадкой, а не просто „шкатулкой с диковинами“; как древние артефакты помогают отвечать запросам современности», — рассказали URA.RU в галерее. Встреча с Юлией Тавризян «Мумии, музеи и современность: уроки Древнего Египта для Пермской галереи. Взгляд директора» состоится 20 июля. В этот день в галерее также пройдут заключительные лекции и экскурсии по «Немного страшной выставке», посвященной культуре Древнего Египта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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