Пермская художественная галерея станет центром исследования древностей

18 июля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Юлия Тавризян расскажет о прошлом, настоящем и будущем Пермской галереи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В новом здании Пермской художественной галереи появится кабинет древностей. Здесь не просто будут храниться артефакты, но сотрудники музея займутся их исследованием. О работе будущего кабинета директор галереи Юлия Тавризян расскажет гостям финисажа древнеегипетской выставки, которая закрывается на этой неделе. «Юлия Тавризян расскажет, чему древнеегипетские мумии научили Пермскую галерею. Вы узнаете с какими сложностями реставрации древних артефактов сталкиваются музеи; почему кабинет древностей в новом здании галереи станет исследовательской площадкой, а не просто „шкатулкой с диковинами“; как древние артефакты помогают отвечать запросам современности», — рассказали URA.RU в галерее. Встреча с Юлией Тавризян «Мумии, музеи и современность: уроки Древнего Египта для Пермской галереи. Взгляд директора» состоится 20 июля. В этот день в галерее также пройдут заключительные лекции и экскурсии по «Немного страшной выставке», посвященной культуре Древнего Египта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом здании Пермской художественной галереи появится кабинет древностей. Здесь не просто будут храниться артефакты, но сотрудники музея займутся их исследованием. О работе будущего кабинета директор галереи Юлия Тавризян расскажет гостям финисажа древнеегипетской выставки, которая закрывается на этой неделе. «Юлия Тавризян расскажет, чему древнеегипетские мумии научили Пермскую галерею. Вы узнаете с какими сложностями реставрации древних артефактов сталкиваются музеи; почему кабинет древностей в новом здании галереи станет исследовательской площадкой, а не просто „шкатулкой с диковинами“; как древние артефакты помогают отвечать запросам современности», — рассказали URA.RU в галерее. Встреча с Юлией Тавризян «Мумии, музеи и современность: уроки Древнего Египта для Пермской галереи. Взгляд директора» состоится 20 июля. В этот день в галерее также пройдут заключительные лекции и экскурсии по «Немного страшной выставке», посвященной культуре Древнего Египта.