В Тюмени подростки обстреляли жилой дом, хвастаясь на камеру

В Тюмени несколько подростков обстреляли жилой многоквартирный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМБД РФ по региону. Как сообщают пользователи соцсетей, подростки снимали на камеру свои действия и хвалились выстрелами.
«В дежурную часть поступил вызов 17 июля, подростки стреляли в сторону жилого дома по адресу Котовского 52Б. По данному факту проводится проверка, данные переданы в ПДН», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
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В Тюмени несколько подростков обстреляли жилой многоквартирный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМБД РФ по региону. Как сообщают пользователи соцсетей, подростки снимали на камеру свои действия и хвалились выстрелами. «В дежурную часть поступил вызов 17 июля, подростки стреляли в сторону жилого дома по адресу Котовского 52Б. По данному факту проводится проверка, данные переданы в ПДН», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Пользователи соцсетей написали, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Подростки стреляли по окнам жилого дома и по дорожным знакам. Кроме того, молодые люди все происходящее снимали на видео и хвастались своими поступками. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла массовая драка со стрельбой на парковке торгового центра.