В Тюмени подростки обстреляли жилой дом, хвастаясь на камеру

18 июля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Несколько тюменских подростков обстреляли жилой дом из пневматического ружья Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени несколько подростков обстреляли жилой многоквартирный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМБД РФ по региону. Как сообщают пользователи соцсетей, подростки снимали на камеру свои действия и хвалились выстрелами. «В дежурную часть поступил вызов 17 июля, подростки стреляли в сторону жилого дома по адресу Котовского 52Б. По данному факту проводится проверка, данные переданы в ПДН», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Пользователи соцсетей написали, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Подростки стреляли по окнам жилого дома и по дорожным знакам. Кроме того, молодые люди все происходящее снимали на видео и хвастались своими поступками. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла массовая драка со стрельбой на парковке торгового центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени несколько подростков обстреляли жилой многоквартирный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМБД РФ по региону. Как сообщают пользователи соцсетей, подростки снимали на камеру свои действия и хвалились выстрелами. «В дежурную часть поступил вызов 17 июля, подростки стреляли в сторону жилого дома по адресу Котовского 52Б. По данному факту проводится проверка, данные переданы в ПДН», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Пользователи соцсетей написали, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Подростки стреляли по окнам жилого дома и по дорожным знакам. Кроме того, молодые люди все происходящее снимали на видео и хвастались своими поступками. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла массовая драка со стрельбой на парковке торгового центра.