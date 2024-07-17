17 июля 2024

В Тюмени подростки обстреляли жилой дом, хвастаясь на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько тюменских подростков обстреляли жилой дом из пневматического ружья Фото:

В Тюмени несколько подростков обстреляли жилой многоквартирный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМБД РФ по региону. Как сообщают пользователи соцсетей, подростки снимали на камеру свои действия и хвалились выстрелами.

«В дежурную часть поступил вызов 17 июля, подростки стреляли в сторону жилого дома по адресу Котовского 52Б. По данному факту проводится проверка, данные переданы в ПДН», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Пользователи соцсетей написали, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Подростки стреляли по окнам жилого дома и по дорожным знакам. Кроме того, молодые люди все происходящее снимали на видео и хвастались своими поступками. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла массовая драка со стрельбой на парковке торгового центра.

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В Тюмени несколько подростков обстреляли жилой многоквартирный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМБД РФ по региону. Как сообщают пользователи соцсетей, подростки снимали на камеру свои действия и хвалились выстрелами. «В дежурную часть поступил вызов 17 июля, подростки стреляли в сторону жилого дома по адресу Котовского 52Б. По данному факту проводится проверка, данные переданы в ПДН», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Пользователи соцсетей написали, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Подростки стреляли по окнам жилого дома и по дорожным знакам. Кроме того, молодые люди все происходящее снимали на видео и хвастались своими поступками. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла массовая драка со стрельбой на парковке торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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