Власти рассказали, в каких тюменских школах учатся больше всего детей-мигрантов

В Тюмени больше всего детей-мигрантов учатся в школах №69, 45 и 9

18 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

В школах осуществляются проекты, направленные на социализацию детей-мигрантов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени больше всего детей-мигрантов учатся в школах №69, 45 и 9. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. В указанных учреждениях осуществляются проекты, направленные на социализацию детей-мигрантов. «Начиная с 2023 года, в школах, в которых количество детей-мигрантов достаточно большое, реализуется проект „Равный-равному“, направленный на формирование социализации детей-мигрантов. В рамках проекта осуществляется привлечение школьников и студентов, владеющих русским языком, для изучения родного языка и взаимодействия со сверстниками. Это школы №69, 45, 9 в г. Тюмени, Московская школа — в Тюменском районе», — рассказали URA.RU в департаменте образования. Там же добавили, что в школе №9 совместно с таджикской диаспорой реализуется программа «Мой новый друг». В рамках проекта дети разных национальностей участвуют в различных мероприятиях, а за каждым ребенком-мигрантом закрепляют русскоязычного ученика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени больше всего детей-мигрантов учатся в школах №69, 45 и 9. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. В указанных учреждениях осуществляются проекты, направленные на социализацию детей-мигрантов. «Начиная с 2023 года, в школах, в которых количество детей-мигрантов достаточно большое, реализуется проект „Равный-равному“, направленный на формирование социализации детей-мигрантов. В рамках проекта осуществляется привлечение школьников и студентов, владеющих русским языком, для изучения родного языка и взаимодействия со сверстниками. Это школы №69, 45, 9 в г. Тюмени, Московская школа — в Тюменском районе», — рассказали URA.RU в департаменте образования. Там же добавили, что в школе №9 совместно с таджикской диаспорой реализуется программа «Мой новый друг». В рамках проекта дети разных национальностей участвуют в различных мероприятиях, а за каждым ребенком-мигрантом закрепляют русскоязычного ученика.