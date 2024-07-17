17 июля 2024

Власти рассказали, в каких тюменских школах учатся больше всего детей-мигрантов

В Тюмени больше всего детей-мигрантов учатся в школах №69, 45 и 9
© Служба новостей «URA.RU»
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В школах осуществляются проекты, направленные на социализацию детей-мигрантов Фото:

В Тюмени больше всего детей-мигрантов учатся в школах №69, 45 и 9. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. В указанных учреждениях осуществляются проекты, направленные на социализацию детей-мигрантов.

«Начиная с 2023 года, в школах, в которых количество детей-мигрантов достаточно большое, реализуется проект „Равный-равному“, направленный на формирование социализации детей-мигрантов. В рамках проекта осуществляется привлечение школьников и студентов, владеющих русским языком, для изучения родного языка и взаимодействия со сверстниками. Это школы №69, 45, 9 в г. Тюмени, Московская школа — в Тюменском районе», — рассказали URA.RU в департаменте образования.

Там же добавили, что в школе №9 совместно с таджикской диаспорой реализуется программа «Мой новый друг». В рамках проекта дети разных национальностей участвуют в различных мероприятиях, а за каждым ребенком-мигрантом закрепляют русскоязычного ученика.

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В Тюмени больше всего детей-мигрантов учатся в школах №69, 45 и 9. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. В указанных учреждениях осуществляются проекты, направленные на социализацию детей-мигрантов. «Начиная с 2023 года, в школах, в которых количество детей-мигрантов достаточно большое, реализуется проект „Равный-равному“, направленный на формирование социализации детей-мигрантов. В рамках проекта осуществляется привлечение школьников и студентов, владеющих русским языком, для изучения родного языка и взаимодействия со сверстниками. Это школы №69, 45, 9 в г. Тюмени, Московская школа — в Тюменском районе», — рассказали URA.RU в департаменте образования. Там же добавили, что в школе №9 совместно с таджикской диаспорой реализуется программа «Мой новый друг». В рамках проекта дети разных национальностей участвуют в различных мероприятиях, а за каждым ребенком-мигрантом закрепляют русскоязычного ученика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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