Российским туристкам полиция вырвала ногти в аэропорту Антальи

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания red wings, ra89144
В турецком аэропорту произошла потасовка между туристками из РФ и полицией Фото:

В аэропорту Антальи российские туристки стали жертвами жестокого обращения со стороны местной полиции, следствием чего стал вырванные ногти. 48-летняя Светлана из Москвы и ее 38-летняя подруга Юлия, уже более полутора месяцев не могут вернуться из Турции после отдыха.

«Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. Женщины заявили, что местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти», — сообщает telegram-канал Shot. По словам Светланы, 6 июня она и Юлия прилетели в Анталью по путевке.

Юлии удалось пройти паспортный контроль в Анталье, но Светлану не пропустили. Когда Юлия достала телефон, пограничники подумали, что их снимают, и забрали мобильное устройство. Между туристками и полицией произошла потасовка. Россиянок задержали, избили, и предъявили обвинение в сопротивлении. Им грозит до трех лет тюрьмы. Женщины вынуждены снимать квартиру на последние деньги и мечтают как можно скорее вернуться домой, передали в telegram-канале.

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В аэропорту Антальи российские туристки стали жертвами жестокого обращения со стороны местной полиции, следствием чего стал вырванные ногти. 48-летняя Светлана из Москвы и ее 38-летняя подруга Юлия, уже более полутора месяцев не могут вернуться из Турции после отдыха. «Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. Женщины заявили, что местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти», — сообщает telegram-канал Shot. По словам Светланы, 6 июня она и Юлия прилетели в Анталью по путевке. Юлии удалось пройти паспортный контроль в Анталье, но Светлану не пропустили. Когда Юлия достала телефон, пограничники подумали, что их снимают, и забрали мобильное устройство. Между туристками и полицией произошла потасовка. Россиянок задержали, избили, и предъявили обвинение в сопротивлении. Им грозит до трех лет тюрьмы. Женщины вынуждены снимать квартиру на последние деньги и мечтают как можно скорее вернуться домой, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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