Алла Пугачева опекала Чимеевский монастырь: чем сегодня уникальна курганская святыня

В Чимеевский монастырь в Курганской области чаще всего приезжают тюменцы

20 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Новый построенный храм установили там же, где он был был до пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области Чимеевский монастырь, который опекала Алла Пугачева и посещал певец Стас Михайлов переживает новый этап возрождения. После разрушительного пожара трагедия сплотила общество. Меценаты дали денег, проконтролировали ремонт, чтобы заново возродить былую популярность святого места. Сейчас самые частые гости — это тюменцы. Журналисты URA.RU побывали в монастыре, поговорили с игуменом отцом Варнавой и убедились в духовной силе места пребывания чудотворной иконы. Путь к духовности Дорога из Кургана заняла около полутора часов на машине. Вся была асфальтирована, ехать легко. Путь, соединяющий две федеральные трассы «Курган — Шадринск — Екатеринбург» и «Курган — Тюмень», был отремонтирован в прошлом году по нацпроекту. Он проходит через села Чаши-Ягодное-Чимеево. Новая дорога по задумке проекта сокращает путь для водителей и туристов, направляющихся в Чимеевский монастырь, где журналистов встретил наместник Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин). Территория монастыря включает в себя несколько построек, в числе которых Церковь иконы Божией Матери Казанская (справа), Церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и келейный корпус (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В церковной лавке можно найти многое для молитвы, в том числе совет тому, кто не знает, с чего начать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Звезды в Чимеевской обители Прославленную обитель ранее посещала певица Алла Пугачева. Она любила бывать у прежнего настоятеля отца Арсения (умер в 2011 году). Говорят, что певица считала его своим духовником и любила приезжать в монастырь тайно. В подвале здания еще до 2019 года, до пожара, размещалась экспозиция картин монастырского художника Сергея Осипова. Там среди изображений ангелов и религиозных деятелей выделялось полотно «Примадонна с Младенцем», изображающее Аллу Пугачеву. Эта картина, созданная в 2007 году, пользовалась популярностью у посетителей, которые охотно фотографировались на ее фоне. Постоянных прихожан, по словам игумена, насчитывается порядка 30 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посещал монастырь и певец Стас Михайлов. Он попал в Чимеево на пути из Тюмени в Курган и приобрел икону Чимеевской Божией Матери. Спустя время он стал участником серьезной автомобильной аварии, однако артист и его спутники избежали страшных последствий, что Михайлов связывает с наличием при себе чудотворной иконы. После репертуар певца изменился на более духовный, а связь с монастырем укрепилась. Утренняя служба в храме заканчивается ближе к полудню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар и трагедия Летом 2019 года Чимеевская обитель оказалась в эпицентре новостей из-за пожара, уничтожившего деревянную церковь. К счастью, никто не пострадал. На месте храма осталось пепелище. Пожару способствовала неисправность электросети, что повлекло за собой утрату важнейшей реликвии монастыря — икона полностью сгорела. На двух колоннах установлены иконы апостолов Христа: слева — Павел, справа — Петр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возрождение При поддержке местных властей тогда, после пожара, был зарегистрирован Благотворительный фонд «Чимеевская святыня». Он занимался сбором средств на восстановление храма и иконы. Стены храма не расписаны, у них стоят скамьи и бак со святой водой, стаканами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Храм был воссоздан каменным, в точности повторяющим архитектуру 19 века. Сенатор РФ Сергей Муратов помогал в восстановлении драгоценного оклада иконы. Курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков вложил свой талант, и мастерство в создание новой Казанской Чимеевской иконы Божией Матери. В процессе работы он приложил все усилия, чтобы воспроизвести оригинал с максимальной точностью, включая все временные следы и детали. Для придания иконе исторической достоверности, Ваньков использовал специальные техники старения, такие как обжиг, при помощи паяльной лампы, и даже встроил в икону пыль и пепел с места, где сгорел оригинал. Молитвы паломников остаются услышанными Божьей Матерью, несмотря на восстановление иконы: чудеса продолжают происходить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спустя пять лет после трагедии, фонд «Чимеевская святыня» действует, но с другой целью. «Благотворительный фонд, созданный для сбора средств на строительство храма при монастыре, функционирует по сей день. Сейчас он помогает строительству и восстановлению других храмов Курганской области», — рассказал отец Варнава. Целование икон для православных христиан — форма почитания святых, оно же приветствие и выражение любви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Паломнический центр с международной притягательностью Паломники приезжают с разных уголков России и из других стран. Самыми частыми гостями монастыря являются жители соседнего региона — Тюменской области. «Бывает, конечно, и из-за границы приезжают. Их, конечно, не так много. В основном паломники из Тюмени, но бывают, что и приезжают из близлежащих областей: с Екатеринбурга, с Челябинска, само собой с Кургана», — рассказал корреспонденту игумен монастыря отец Варнава. По его словам, монастырь — достаточно знаменитое место — Зауральская жемчужина, поэтому на слуху и очень многих привлекает икона. Восстановленная икона, объяснил игумен, помогает, словно не горела — уже были случаи. В «Доме паломника» два этажа с одноместным размещением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Святые чудеса Есть при церкви книга отзывов, в которой паломники делятся благодарностями и славят Бога за чудеса, явленные им. Например, христианин Евгений написал: «Благодарю Богородицу за сына Кирилла. Много лет не могли забеременеть». Местные служители рассказывают, что радостные христиане, которые просили у иконы ребенка, приезжают с благодарностью и долгожданным чадом. «Люблю церкви», — написала в книге отзывов десятилетняя Алина, посетившая храм. Чудотворная икона Казанская Божьей Матери прибыла в Чимеево по реке Нияп, следуя против течения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чудеса по молитвам перед иконой происходят как и прежде, до пожара. «Люди приезжают, допустим, в каком-то сложном духовном и душевном состоянии, получают помощь, выезжают гораздо более умиротворенные с этого места. Это отмечают очень многие. Так же, допустим, мне известны случаи, когда люди не могли завести детей, а после молитвы и обращению к Божьей Матери у этой иконы, эта проблема решалась», — привел примеры игумен. На подоконнике в храме, между иконами, в горшках растут цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Дом паломника»: условия проживания при монастыре Чимеевский монастырь предлагает паломникам и гостям уютное пристанище в «Доме паломника», расположенном в селе Чимеево. В гостинице действуют особые правила: мужчины и женщины размещаются на разных этажах здания, а продолжительность пребывания свыше трех дней требует одобрения наместника. Использование душа, кухонной техники и другого электрооборудования возможно только после согласования с администрацией. Несмотря на это, проживание с питанием предоставляется бесплатно, при этом количество мест ограничено — всего 36. Светлая уютная комната украшена цветами и картиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трапезная гостиницы напоминает столовую для большой многодетной семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От святого источника до монастырской выпечки В селе Чимеево находится святой источник, ставший местом паломничества и духовного укрепления для верующих и не только. «Источник является излюбленным местом для паломничества разных людей: верующих, неверующих, сомневающихся и других. Не все, кто заезжает к нему, приходят в монастырь», — поделился игумен, когда вместе с корреспондентами URA.RU прибыл к источнику. От монастыря через село ведет асфальтированная дорога к повороту, за которым лес, а в нем святой источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От святого источника до монастырской выпечки В селе Чимеево находится святой источник, ставший местом паломничества и духовного укрепления для верующих и не только. «Источник является излюбленным местом для паломничества разных людей: верующих, неверующих, сомневающихся и других. Не все, кто заезжает к нему, приходят в монастырь», — поделился игумен, когда вместе с корреспондентами URA.RU прибыл к источнику. Дорога к источнику не благоустроена: после восстановления храма, иконы и ремонта дорог от трассы до трассы, миряне и священники мечтают о благоустроенном пути к святой воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также он поведал, что по преданию, ранее в этом месте не было источников чистой воды, однако после явления Божьей Матери из земли забили целых три источника. «Один источник сохранился. В советское время его хотели засыпать, но благодаря местным двум православным активистам молодым источник расчистили. Монастырь благоустроил это место так, что оно стало излюбленным для паломников», — рассказал отец Варнава. Источник находится у первого же объекта вниз по лестнице, далее — купели и мост на тропинку для прогулок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верующие приезжают сюда, чтобы набрать святой воды, которая, по их убеждению, обладает исцеляющими свойствами. Перед тем как пить воду из святого источника, рекомендуется перекреститься и произнести молитву, делая это с глубокой верой и благоговением. Воду из источника просят не проливать на пол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ниже источника по лестнице расположилось строение с купелью: отдельно женская и мужская. Далее через скромную речку в овраге идет мост, а за ним место для прогулки по сосновому бору. «Мост был обновлен. Старый был аварийным, а этот мост выдержит проезд трактора, если его расширить. Территорию за мостом только начали осваивать: здесь приятно прогуляться среди деревьев и посидеть на скамье», — поделился игумен. Купальни у источника две: в самом крупном строении — новая, в маленьком у мостика — старое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед спуском к источнику есть церковная лавка, в которой можно взять пищу для тела (свежая выпечка из монастырской пекарни) и для души (иконы, церковная литература и прочее). Сюда привозят свежую выпечку из монастырской пекарни, где используют исключительно натуральные ингредиенты. Как замечают чимеевцы, особенно хороши беляши и чебуреки. Территорию по ту сторону мостика только начали осваивать, но уже там установлены скамьи, протоптана тропа, частично окошена трава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также в самом селе есть магазин, где предлагаются продукты фермерского хозяйства монастыря. На его здании так и указано — «Монастырская пекарня». Здесь продают разные продукты потребления, а с фермы и пекарни предлагают колбасу, сливки, молоко, масло сливочное, творог, хлебобулочные изделия и прочее. Вкусные и натуральные гостинцы можно найти в пекарне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Разница между продуктами местного производства и регионального промышленного бросается, когда ешь, нюхаешь или трогаешь их Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За упаковку сливок, беляш, калач и целую палку колбасы корреспондент заплатил всего около 600 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Когда икона прибыла в село, то река была более широкой и глубокой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Духовная жизнь В новом храме службы идут, как положено — с 6:00: первая называется Полунощница. Затем в 8:00 начинается Утреня и Литургия, а в 16:45 — Вечерня и молебен Божией Матери с чтением акафиста. Ближе к ночи, в 21:00 в храме служат Малое повечерие с Крестный ходом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области Чимеевский монастырь, который опекала Алла Пугачева и посещал певец Стас Михайлов переживает новый этап возрождения. После разрушительного пожара трагедия сплотила общество. Меценаты дали денег, проконтролировали ремонт, чтобы заново возродить былую популярность святого места. Сейчас самые частые гости — это тюменцы. Журналисты URA.RU побывали в монастыре, поговорили с игуменом отцом Варнавой и убедились в духовной силе места пребывания чудотворной иконы. Путь к духовности Дорога из Кургана заняла около полутора часов на машине. Вся была асфальтирована, ехать легко. Путь, соединяющий две федеральные трассы «Курган — Шадринск — Екатеринбург» и «Курган — Тюмень», был отремонтирован в прошлом году по нацпроекту. Он проходит через села Чаши-Ягодное-Чимеево. Новая дорога по задумке проекта сокращает путь для водителей и туристов, направляющихся в Чимеевский монастырь, где журналистов встретил наместник Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин). Звезды в Чимеевской обители Прославленную обитель ранее посещала певица Алла Пугачева. Она любила бывать у прежнего настоятеля отца Арсения (умер в 2011 году). Говорят, что певица считала его своим духовником и любила приезжать в монастырь тайно. В подвале здания еще до 2019 года, до пожара, размещалась экспозиция картин монастырского художника Сергея Осипова. Там среди изображений ангелов и религиозных деятелей выделялось полотно «Примадонна с Младенцем», изображающее Аллу Пугачеву. Эта картина, созданная в 2007 году, пользовалась популярностью у посетителей, которые охотно фотографировались на ее фоне. Посещал монастырь и певец Стас Михайлов. Он попал в Чимеево на пути из Тюмени в Курган и приобрел икону Чимеевской Божией Матери. Спустя время он стал участником серьезной автомобильной аварии, однако артист и его спутники избежали страшных последствий, что Михайлов связывает с наличием при себе чудотворной иконы. После репертуар певца изменился на более духовный, а связь с монастырем укрепилась. Пожар и трагедия Летом 2019 года Чимеевская обитель оказалась в эпицентре новостей из-за пожара, уничтожившего деревянную церковь. К счастью, никто не пострадал. На месте храма осталось пепелище. Пожару способствовала неисправность электросети, что повлекло за собой утрату важнейшей реликвии монастыря — икона полностью сгорела. Возрождение При поддержке местных властей тогда, после пожара, был зарегистрирован Благотворительный фонд «Чимеевская святыня». Он занимался сбором средств на восстановление храма и иконы. Храм был воссоздан каменным, в точности повторяющим архитектуру 19 века. Сенатор РФ Сергей Муратов помогал в восстановлении драгоценного оклада иконы. Курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков вложил свой талант, и мастерство в создание новой Казанской Чимеевской иконы Божией Матери. В процессе работы он приложил все усилия, чтобы воспроизвести оригинал с максимальной точностью, включая все временные следы и детали. Для придания иконе исторической достоверности, Ваньков использовал специальные техники старения, такие как обжиг, при помощи паяльной лампы, и даже встроил в икону пыль и пепел с места, где сгорел оригинал. Спустя пять лет после трагедии, фонд «Чимеевская святыня» действует, но с другой целью. «Благотворительный фонд, созданный для сбора средств на строительство храма при монастыре, функционирует по сей день. Сейчас он помогает строительству и восстановлению других храмов Курганской области», — рассказал отец Варнава. Паломнический центр с международной притягательностью Паломники приезжают с разных уголков России и из других стран. Самыми частыми гостями монастыря являются жители соседнего региона — Тюменской области. «Бывает, конечно, и из-за границы приезжают. Их, конечно, не так много. В основном паломники из Тюмени, но бывают, что и приезжают из близлежащих областей: с Екатеринбурга, с Челябинска, само собой с Кургана», — рассказал корреспонденту игумен монастыря отец Варнава. По его словам, монастырь — достаточно знаменитое место — Зауральская жемчужина, поэтому на слуху и очень многих привлекает икона. Восстановленная икона, объяснил игумен, помогает, словно не горела — уже были случаи. Святые чудеса Есть при церкви книга отзывов, в которой паломники делятся благодарностями и славят Бога за чудеса, явленные им. Например, христианин Евгений написал: «Благодарю Богородицу за сына Кирилла. Много лет не могли забеременеть». Местные служители рассказывают, что радостные христиане, которые просили у иконы ребенка, приезжают с благодарностью и долгожданным чадом. «Люблю церкви», — написала в книге отзывов десятилетняя Алина, посетившая храм. Чудеса по молитвам перед иконой происходят как и прежде, до пожара. «Люди приезжают, допустим, в каком-то сложном духовном и душевном состоянии, получают помощь, выезжают гораздо более умиротворенные с этого места. Это отмечают очень многие. Так же, допустим, мне известны случаи, когда люди не могли завести детей, а после молитвы и обращению к Божьей Матери у этой иконы, эта проблема решалась», — привел примеры игумен. «Дом паломника»: условия проживания при монастыре Чимеевский монастырь предлагает паломникам и гостям уютное пристанище в «Доме паломника», расположенном в селе Чимеево. В гостинице действуют особые правила: мужчины и женщины размещаются на разных этажах здания, а продолжительность пребывания свыше трех дней требует одобрения наместника. Использование душа, кухонной техники и другого электрооборудования возможно только после согласования с администрацией. Несмотря на это, проживание с питанием предоставляется бесплатно, при этом количество мест ограничено — всего 36. От святого источника до монастырской выпечки В селе Чимеево находится святой источник, ставший местом паломничества и духовного укрепления для верующих и не только. «Источник является излюбленным местом для паломничества разных людей: верующих, неверующих, сомневающихся и других. Не все, кто заезжает к нему, приходят в монастырь», — поделился игумен, когда вместе с корреспондентами URA.RU прибыл к источнику. От святого источника до монастырской выпечки В селе Чимеево находится святой источник, ставший местом паломничества и духовного укрепления для верующих и не только. «Источник является излюбленным местом для паломничества разных людей: верующих, неверующих, сомневающихся и других. Не все, кто заезжает к нему, приходят в монастырь», — поделился игумен, когда вместе с корреспондентами URA.RU прибыл к источнику. Также он поведал, что по преданию, ранее в этом месте не было источников чистой воды, однако после явления Божьей Матери из земли забили целых три источника. «Один источник сохранился. В советское время его хотели засыпать, но благодаря местным двум православным активистам молодым источник расчистили. Монастырь благоустроил это место так, что оно стало излюбленным для паломников», — рассказал отец Варнава. Верующие приезжают сюда, чтобы набрать святой воды, которая, по их убеждению, обладает исцеляющими свойствами. Перед тем как пить воду из святого источника, рекомендуется перекреститься и произнести молитву, делая это с глубокой верой и благоговением. Ниже источника по лестнице расположилось строение с купелью: отдельно женская и мужская. Далее через скромную речку в овраге идет мост, а за ним место для прогулки по сосновому бору. «Мост был обновлен. Старый был аварийным, а этот мост выдержит проезд трактора, если его расширить. Территорию за мостом только начали осваивать: здесь приятно прогуляться среди деревьев и посидеть на скамье», — поделился игумен. Перед спуском к источнику есть церковная лавка, в которой можно взять пищу для тела (свежая выпечка из монастырской пекарни) и для души (иконы, церковная литература и прочее). Сюда привозят свежую выпечку из монастырской пекарни, где используют исключительно натуральные ингредиенты. Как замечают чимеевцы, особенно хороши беляши и чебуреки. Также в самом селе есть магазин, где предлагаются продукты фермерского хозяйства монастыря. На его здании так и указано — «Монастырская пекарня». Здесь продают разные продукты потребления, а с фермы и пекарни предлагают колбасу, сливки, молоко, масло сливочное, творог, хлебобулочные изделия и прочее. Духовная жизнь В новом храме службы идут, как положено — с 6:00: первая называется Полунощница. Затем в 8:00 начинается Утреня и Литургия, а в 16:45 — Вечерня и молебен Божией Матери с чтением акафиста. Ближе к ночи, в 21:00 в храме служат Малое повечерие с Крестный ходом.