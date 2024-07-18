Аренда троллейбусного парка поссорила власти Кургана с перевозчиком Кирпищиковым

Суд рассмотрит спор перевозчика с властями Кургана по аренде парка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перевозчики делят маршруты в пригороде Кургана

В Кургане суд рассмотрит жалобу крупнейшего перевозчика, владельцев компании «Кургангортранс» Алексея Кирпищиковых и его супруги. Они спорят с гордумой об аренде земельных участков бывшего троллейбусного парка. Предприниматели требуют признать незаконным постановление об увеличении стоимости аренды. Об этом URA.RU рассказали источники из транспортной сферы.

«В Кургане суд пересмотрит дело о повышении аренды участка бывшего троллейбусного парка для перевозчиков Кирпищиковых», — сообщили источники. По их информации, владельцы десятков городских автобусных маршрутов брали в аренду на выгодных условиях территорию бывшего парка для обслуживания транспорта. После решения гордумы о повышении аренды в 25 раз они обратились в суд.

Как подтверждается судебными материалами, спор в конце 2023 года между Кирпищиковыми и гордумой при участии администрации города закончился в пользу властей. Решение о повышении было принято, поскольку арендатор не использовал участок по назначению. Проверки обнаружили, что на территории парка расположен большой торговый магазин, автомойки, шиномонтаж, пекарня, магазин разливных напитков. Поскольку арендатор использует участок для дополнительного извлечения прибыли, было решено поднять аренду.

Бизнесмены были против, настаивая, что коэффициент 25 был утвержден без экономического обоснования. Представители мэрии выступали за сохранение нового размера аренды. Суд отклонил иск Кирпищиковых, но они подали жалобу в кассационный суд Челябинска. Дело было рассмотрено в начале июля. Суд постановил, что решение было принято с нарушением норм процессуального права, отменил его и направил жалобу бизнесменов на пересмотр.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирпищиков настаивает, чтобы администрация разрешила ему приобрести данный участок без проведения торгов. Данное дело по иску бизнесмена рассматривается в арбитражном суде.