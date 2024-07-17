В Пермском крае больше всего подорожали огурцы и путевки в Турцию

18 июля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Поставщики огурцов понесли убытки из-за холодной весны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае в июне 2024 года инфляция достигла 9,84%. Это на 0,39 процентных пункта выше, чем в прошлом месяце. Больше всего подорожали огурцы и путевки в Турцию, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Банка России. «Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне 2024 года увеличился до 10,24% (в мае — 9,20%). Производители огурцов продолжили перенос в конечные цены возросших весной затрат на обогрев теплиц, что было вызвано нетипично холодной погодой. В результате быстрее в годовом выражении дорожали огурцы. Также выросли цены на помидоры и бананы. Увеличился темп прироста цен на услуги до 11,13% (в мае — 10,78%). Здесь из-за роста спроса на отдых быстрее в годовом выражении дорожали речные круизы по России и путевки в Турцию», — сказано в сообщении. Уточняется, что с мая 2024 года зарубежные туры стали дороже на 11,28%, путевки в санатории — на 7,28%, а экскурсионные услуги — на 5,48%. Темпы роста цен на огурцы аналитики не уточняют. Но в целом овощи и фрукты подешевели на 0,19%. Также стали ниже цены на непродовольственные товары. Темп прироста цен снизился с 8,35% до 8,06%. По словам аналитиков, больше всего подешевели импортные поддержанные автомобили, планшеты, ноутбуки и мебель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в июне 2024 года инфляция достигла 9,84%. Это на 0,39 процентных пункта выше, чем в прошлом месяце. Больше всего подорожали огурцы и путевки в Турцию, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Банка России. «Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне 2024 года увеличился до 10,24% (в мае — 9,20%). Производители огурцов продолжили перенос в конечные цены возросших весной затрат на обогрев теплиц, что было вызвано нетипично холодной погодой. В результате быстрее в годовом выражении дорожали огурцы. Также выросли цены на помидоры и бананы. Увеличился темп прироста цен на услуги до 11,13% (в мае — 10,78%). Здесь из-за роста спроса на отдых быстрее в годовом выражении дорожали речные круизы по России и путевки в Турцию», — сказано в сообщении. Уточняется, что с мая 2024 года зарубежные туры стали дороже на 11,28%, путевки в санатории — на 7,28%, а экскурсионные услуги — на 5,48%. Темпы роста цен на огурцы аналитики не уточняют. Но в целом овощи и фрукты подешевели на 0,19%. Также стали ниже цены на непродовольственные товары. Темп прироста цен снизился с 8,35% до 8,06%. По словам аналитиков, больше всего подешевели импортные поддержанные автомобили, планшеты, ноутбуки и мебель.