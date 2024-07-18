МОК опубликовал окончательный список россиян-участников Олимпиады-2024

18 июля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

В итоговый список МОК вошли 15 российских спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Все российские атлеты, получившие допуск, будут выступать под нейтральным флагом. В список попали 15 представителей России. «МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом», — сообщает «Матч ТВ». В велоспорте выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева примет участие в соревновании в батуте. В теннисе участвуют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Евгений Сомов будет соревноваться в плавании. Согласно публикации агентства Bloomberg, 13 российских спортсменов находились под риском исключения из участия в Олимпийских играх. Причиной этого могло стать то, что они ставили лайки под публикациями в социальных сетях, посвященными специальной военной операции на Украине. Представители правозащитной группы Global Rights Compliance призывали Международный олимпийский комитет обратить внимание на эту ситуацию и принять соответствующие меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Все российские атлеты, получившие допуск, будут выступать под нейтральным флагом. В список попали 15 представителей России. «МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом», — сообщает «Матч ТВ». В велоспорте выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева примет участие в соревновании в батуте. В теннисе участвуют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Евгений Сомов будет соревноваться в плавании. Согласно публикации агентства Bloomberg, 13 российских спортсменов находились под риском исключения из участия в Олимпийских играх. Причиной этого могло стать то, что они ставили лайки под публикациями в социальных сетях, посвященными специальной военной операции на Украине. Представители правозащитной группы Global Rights Compliance призывали Международный олимпийский комитет обратить внимание на эту ситуацию и принять соответствующие меры.