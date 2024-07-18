МОК опубликовал окончательный список россиян-участников Олимпиады-2024

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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
В итоговый список МОК вошли 15 российских спортсменов Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Все российские атлеты, получившие допуск, будут выступать под нейтральным флагом. В список попали 15 представителей России.

«МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом», — сообщает «Матч ТВ». В велоспорте выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева примет участие в соревновании в батуте. В теннисе участвуют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Евгений Сомов будет соревноваться в плавании.

Согласно публикации агентства Bloomberg, 13 российских спортсменов находились под риском исключения из участия в Олимпийских играх. Причиной этого могло стать то, что они ставили лайки под публикациями в социальных сетях, посвященными специальной военной операции на Украине. Представители правозащитной группы Global Rights Compliance призывали Международный олимпийский комитет обратить внимание на эту ситуацию и принять соответствующие меры.

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Все российские атлеты, получившие допуск, будут выступать под нейтральным флагом. В список попали 15 представителей России. «МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом», — сообщает «Матч ТВ». В велоспорте выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева примет участие в соревновании в батуте. В теннисе участвуют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Евгений Сомов будет соревноваться в плавании. Согласно публикации агентства Bloomberg, 13 российских спортсменов находились под риском исключения из участия в Олимпийских играх. Причиной этого могло стать то, что они ставили лайки под публикациями в социальных сетях, посвященными специальной военной операции на Украине. Представители правозащитной группы Global Rights Compliance призывали Международный олимпийский комитет обратить внимание на эту ситуацию и принять соответствующие меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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