Российским спортсменам хотят закрыть путь на Олимпиаду в Париже из-за лайков

Тринадцать российских спортсменов рискуют быть исключенными из участия в Олимпийских играх в Париже из-за активности в социальных сетях. Предлогом для этого может послужить то, что они ставили лайки под публикациями, посвященными СВО на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на правозащитную группу Global Rights Compliance.
«Тринадцать спортсменов были замечены в том, что они ставили лайки постам в социальных сетях, посвященных СВО на Украине», — говорится в материале. Там добавили, что всего 33 из 59 российских спортсменов якобы нарушили принципы Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия в Играх. Представители правозащитной группы Global Rights Compliance призвали МОК обратить внимание на данную ситуацию и принять меры.
В материале указано, что 12 атлетов из РФ имеют связи с военными и силовыми структурами через некоторые организации, включая ЦСКА, которое находится под контролем Минобороны России. На прошлой неделе МОК включил в список 59 спортсменов из России и Беларуси, которым был присвоен статус нейтральных участников соревнований в Париже, отметив, что 28 из них отказались участвовать в играх в таком статусе, заключил автор.
URA.RU подробно рассказывало о тех спортсменах, которые приняли решение поехать на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе. Российские борцы не будут участвовать в играх. Решение было принято исполкомом Федерации спортивной борьбы после совещания с тренерскими штабами сборных, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.