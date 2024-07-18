Челябинский детский лагерь отменил все смены после ливней

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, кровати, летний лагерь, детский лагерь, спальня, спальная комната
В детском лагере отменили все смены из-за подтопления после длительных осадков Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области единственный загородный детский оздоровительный лагерь «Роднички» не сможет принять детей из-за ненадлежащего качества воды. Подтопление территории и высокий уровень грунтовых вод привели к тому, что анализы воды показали несоответствие нормам безопасности.

«Мы не можем рисковать здоровьем детей, поэтому все смены в лагере отменены», — сообщила директор лагеря «Роднички» Яна Литовкина газете «Всходы». Установка очистительных систем не помогла решить проблему. Руководство лагеря ищет возможность разместить детей в загородных лагерях ближайщих муниципалитетов, но стоимость заездов будет отличаться.

В связи с отменой смен в лагере «Роднички», управление образования администрации Нагайбакского района организует лагеря дневного пребывания в школах района с 1 августа на 14 дней. Родители, желающие вернуть деньги за путевки, должны написать соответствующее заявление и отнести его в школу.

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В Нагайбакском районе Челябинской области единственный загородный детский оздоровительный лагерь «Роднички» не сможет принять детей из-за ненадлежащего качества воды. Подтопление территории и высокий уровень грунтовых вод привели к тому, что анализы воды показали несоответствие нормам безопасности. «Мы не можем рисковать здоровьем детей, поэтому все смены в лагере отменены», — сообщила директор лагеря «Роднички» Яна Литовкина газете «Всходы». Установка очистительных систем не помогла решить проблему. Руководство лагеря ищет возможность разместить детей в загородных лагерях ближайщих муниципалитетов, но стоимость заездов будет отличаться. В связи с отменой смен в лагере «Роднички», управление образования администрации Нагайбакского района организует лагеря дневного пребывания в школах района с 1 августа на 14 дней. Родители, желающие вернуть деньги за путевки, должны написать соответствующее заявление и отнести его в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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