Челябинский детский лагерь отменил все смены после ливней

18 июля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

В детском лагере отменили все смены из-за подтопления после длительных осадков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области единственный загородный детский оздоровительный лагерь «Роднички» не сможет принять детей из-за ненадлежащего качества воды. Подтопление территории и высокий уровень грунтовых вод привели к тому, что анализы воды показали несоответствие нормам безопасности. «Мы не можем рисковать здоровьем детей, поэтому все смены в лагере отменены», — сообщила директор лагеря «Роднички» Яна Литовкина газете «Всходы». Установка очистительных систем не помогла решить проблему. Руководство лагеря ищет возможность разместить детей в загородных лагерях ближайщих муниципалитетов, но стоимость заездов будет отличаться. В связи с отменой смен в лагере «Роднички», управление образования администрации Нагайбакского района организует лагеря дневного пребывания в школах района с 1 августа на 14 дней. Родители, желающие вернуть деньги за путевки, должны написать соответствующее заявление и отнести его в школу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области единственный загородный детский оздоровительный лагерь «Роднички» не сможет принять детей из-за ненадлежащего качества воды. Подтопление территории и высокий уровень грунтовых вод привели к тому, что анализы воды показали несоответствие нормам безопасности. «Мы не можем рисковать здоровьем детей, поэтому все смены в лагере отменены», — сообщила директор лагеря «Роднички» Яна Литовкина газете «Всходы». Установка очистительных систем не помогла решить проблему. Руководство лагеря ищет возможность разместить детей в загородных лагерях ближайщих муниципалитетов, но стоимость заездов будет отличаться. В связи с отменой смен в лагере «Роднички», управление образования администрации Нагайбакского района организует лагеря дневного пребывания в школах района с 1 августа на 14 дней. Родители, желающие вернуть деньги за путевки, должны написать соответствующее заявление и отнести его в школу.