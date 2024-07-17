В Тюмени подешевели «однушки»

В Тюмени за месяц на 5,3% подешевели однокомнатные квартиры. Речь идет о жилье на первичном рынке недвижимости. Данные об этом опубликовали аналитики АН «Этажи».
«В июне на квартиры формата однокомнатных наблюдается снижение удельной цены (-5,3%). Средняя цена составляет 137 955 рублей за квадратный метр», — указано в отчете аналитиков.
Риелторы также зафиксировали снижение стоимости и многокомнатных квартир. Цена в июне по сравнению к предыдущему месяцу стала меньше на 5,4%.
Специалист в сфере недвижимости рассказал, что однокомнатные квартиры считаются одними из самых продаваемых слотов на рынке недвижимости. Нынешнее понижение стоимости связано с «несезонностью» покупки квартир, когда все больше горожан смотрит в сторону загородного жилья.
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