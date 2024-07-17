17 июля 2024

В Тюмени подешевели «однушки»

В Тюмени на 5,3% подешевели однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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"Однушки" подешевели в новостройках
"Однушки" подешевели в новостройках Фото:

В Тюмени за месяц на 5,3% подешевели однокомнатные квартиры. Речь идет о жилье на первичном рынке недвижимости. Данные об этом опубликовали аналитики АН «Этажи».

«В июне на квартиры формата однокомнатных наблюдается снижение удельной цены (-5,3%). Средняя цена составляет 137 955 рублей за квадратный метр», — указано в отчете аналитиков.

Риелторы также зафиксировали снижение стоимости и многокомнатных квартир. Цена в июне по сравнению к предыдущему месяцу стала меньше на 5,4%.

Специалист в сфере недвижимости рассказал, что однокомнатные квартиры считаются одними из самых продаваемых слотов на рынке недвижимости. Нынешнее понижение стоимости связано с «несезонностью» покупки квартир, когда все больше горожан смотрит в сторону загородного жилья.

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В Тюмени за месяц на 5,3% подешевели однокомнатные квартиры. Речь идет о жилье на первичном рынке недвижимости. Данные об этом опубликовали аналитики АН «Этажи». «В июне на квартиры формата однокомнатных наблюдается снижение удельной цены (-5,3%). Средняя цена составляет 137 955 рублей за квадратный метр», — указано в отчете аналитиков. Риелторы также зафиксировали снижение стоимости и многокомнатных квартир. Цена в июне по сравнению к предыдущему месяцу стала меньше на 5,4%. Специалист в сфере недвижимости рассказал, что однокомнатные квартиры считаются одними из самых продаваемых слотов на рынке недвижимости. Нынешнее понижение стоимости связано с «несезонностью» покупки квартир, когда все больше горожан смотрит в сторону загородного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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