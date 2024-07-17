Спасатели обнаружили тело утонувшего в ЯНАО ребенка

В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспас» обнаружили тело утонувшего подростка 2007 года рождения. Это первый случай гибели несовершеннолетнего на воде в текущем году, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты.
«В Тазовском районе несовершеннолетний 2007 года рождения утонул в водоеме. 18 июля спасатели Ямалспаса достали тело несовершеннолетнего из озера. Тело несовершеннолетнего передано в морг поселка Тазовский», — сообщили в пресс-службе департамента корреспонденту агентства.
Это первая, с начала купального сезона, гибель несовершеннолетнего на воде. В воскресение 14 июля в водоемах Ямала утонули две женщины.
Спасатели напоминают, что в ЯНАО только три пляжа пригодны для купания — это пляжи в Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске. Остальные пляжи оборудованы в качестве зоны отдыха у воды. Купаться в не отведенных для этого местах категорически запрещено.
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В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспас» обнаружили тело утонувшего подростка 2007 года рождения. Это первый случай гибели несовершеннолетнего на воде в текущем году, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты. «В Тазовском районе несовершеннолетний 2007 года рождения утонул в водоеме. 18 июля спасатели Ямалспаса достали тело несовершеннолетнего из озера. Тело несовершеннолетнего передано в морг поселка Тазовский», — сообщили в пресс-службе департамента корреспонденту агентства. Это первая, с начала купального сезона, гибель несовершеннолетнего на воде. В воскресение 14 июля в водоемах Ямала утонули две женщины. Спасатели напоминают, что в ЯНАО только три пляжа пригодны для купания — это пляжи в Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске. Остальные пляжи оборудованы в качестве зоны отдыха у воды. Купаться в не отведенных для этого местах категорически запрещено.