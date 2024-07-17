17 июля 2024

Спасатели обнаружили тело утонувшего в ЯНАО ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркий июнь, люди спасаются на пляже. Пермь, вода, кусты, деревья, берег, трава, водоем, куст, мель, река, буй, кама
В Тазовском районе ЯНАО утонул ребенок Фото:

В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспас» обнаружили тело утонувшего подростка 2007 года рождения. Это первый случай гибели несовершеннолетнего на воде в текущем году, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты.

«В Тазовском районе несовершеннолетний 2007 года рождения утонул в водоеме. 18 июля спасатели Ямалспаса достали тело несовершеннолетнего из озера. Тело несовершеннолетнего передано в морг поселка Тазовский», — сообщили в пресс-службе департамента корреспонденту агентства.

Это первая, с начала купального сезона, гибель несовершеннолетнего на воде. В воскресение 14 июля в водоемах Ямала утонули две женщины.

Спасатели напоминают, что в ЯНАО только три пляжа пригодны для купания — это пляжи в Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске. Остальные пляжи оборудованы в качестве зоны отдыха у воды. Купаться в не отведенных для этого местах категорически запрещено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспас» обнаружили тело утонувшего подростка 2007 года рождения. Это первый случай гибели несовершеннолетнего на воде в текущем году, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты. «В Тазовском районе несовершеннолетний 2007 года рождения утонул в водоеме. 18 июля спасатели Ямалспаса достали тело несовершеннолетнего из озера. Тело несовершеннолетнего передано в морг поселка Тазовский», — сообщили в пресс-службе департамента корреспонденту агентства. Это первая, с начала купального сезона, гибель несовершеннолетнего на воде. В воскресение 14 июля в водоемах Ямала утонули две женщины. Спасатели напоминают, что в ЯНАО только три пляжа пригодны для купания — это пляжи в Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске. Остальные пляжи оборудованы в качестве зоны отдыха у воды. Купаться в не отведенных для этого местах категорически запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...