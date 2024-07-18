В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

Особый режим длился с 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особый противопожарный режим, действовавший в Свердловской области с апреля 2024 года, снят 18 июля. Такое решение приняли на заседании правительства в связи с улучшением обстановки с лесными пожарами. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Отмена режима стала возможной в связи с тем, что обстановка с лесными и другими природными пожарами стабилизировалась, а показатели техногенных пожаров существенно снизились. Кроме того, специалисты отмечают нормализацию метеорологических условий на территории Среднего Урала», — следует из сообщения.

Теперь свердловчане могут посещать леса и разводить костры, если в муниципалитете не введены свои ограничения. Однако власти отдельных населенных пунктов вправе вводить ограничения в зависимости от локальной обстановки.

Особый противопожарный режим в Свердловской области начался с 12 апреля. Он запрещал стоянки, прогулки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. С этого момента в регионе работали патрульные группы, которые следили за порядком. Власти надеялись, что данные меры помогут защитить леса от пожаров.