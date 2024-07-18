В деле бывшего челябинского депутата-банкрота Юсупова встал вопрос фальсификации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперт заявил о двух разных подписях в документах по делу экс-депутата Марселя Юсупова
Эксперт заявил о двух разных подписях в документах по делу экс-депутата Марселя Юсупова Фото:

В процессе о банкротстве бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова встал вопрос о фальсификации документа. Как URA.RU 18 июля сообщил экс-управляющий Андрей Козлов, он оспорил доверенность, по которой его отстранили от дела.

«У меня есть договор о продаже доли Юсупова в ООО „Башкирия“, на котором стоит подпись гендиректора основного кредитора, „Правового центра ‚МААТ‘“, Абдуллы Бабасова. Начертание не совпадает с подписью в доверенности на юриста Владимира Мирошникова, по которой он заявил ходатайство о моем отстранении в ходе собрания кредиторов. Подписи совершенно разные», — рассказал URA.RU Козлов.

Бывший финансовый управляющий инициировал проведение почерковедческой экспертизы. Выводы исследования подтвердили подозрения Козлова.

«При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что перечисленные различающиеся признаки устойчивы, существенны и образуют совокупность, достаточную для категорического вывода о том, что исследуемые подписи выполнены разными лицами», — отметил эксперт. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Козлов подал апелляцию на решение о своем отстранении. Суд апелляционную жалобу принял к рассмотрению. На судебное заседание «МААТ» должен будет принести оригинал спорной доверенности. Бабасову рекомендовано явиться лично.

Юсупов родился и вырос в Челябинске. Переехал в Уфу и в Госдуме представлял интересы республики. В ходе работы в парламенте познакомился с Балашем Балашовым, который, согласно СБИС, владеет «МААТом». Банкротом по инициативе компании «Фармэллинрус» Юсупов признан в марте 2018 года. Впоследствии правопреемство в суде фирма передала правовому центру. Компания выступает мажоритарным кредитором с долей 81,82% в общем объеме обязательств экс-депутата. Бывший политик должен кредитору 8,784 млн долларов.

Козлова отстранили в марте. Кредитор обвинил специалиста в бездействии. Когда вопрос об отстранении был решен, экс-управляющий подал жалобу. 

При подготовке материала URA.RU дозвонилось до представителя «МААТа». От комментариев он отказался. Представиться также не захотел. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В процессе о банкротстве бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова встал вопрос о фальсификации документа. Как URA.RU 18 июля сообщил экс-управляющий Андрей Козлов, он оспорил доверенность, по которой его отстранили от дела. «У меня есть договор о продаже доли Юсупова в ООО „Башкирия“, на котором стоит подпись гендиректора основного кредитора, „Правового центра ‚МААТ‘“, Абдуллы Бабасова. Начертание не совпадает с подписью в доверенности на юриста Владимира Мирошникова, по которой он заявил ходатайство о моем отстранении в ходе собрания кредиторов. Подписи совершенно разные», — рассказал URA.RU Козлов. Бывший финансовый управляющий инициировал проведение почерковедческой экспертизы. Выводы исследования подтвердили подозрения Козлова. «При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что перечисленные различающиеся признаки устойчивы, существенны и образуют совокупность, достаточную для категорического вывода о том, что исследуемые подписи выполнены разными лицами», — отметил эксперт. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Козлов подал апелляцию на решение о своем отстранении. Суд апелляционную жалобу принял к рассмотрению. На судебное заседание «МААТ» должен будет принести оригинал спорной доверенности. Бабасову рекомендовано явиться лично. Юсупов родился и вырос в Челябинске. Переехал в Уфу и в Госдуме представлял интересы республики. В ходе работы в парламенте познакомился с Балашем Балашовым, который, согласно СБИС, владеет «МААТом». Банкротом по инициативе компании «Фармэллинрус» Юсупов признан в марте 2018 года. Впоследствии правопреемство в суде фирма передала правовому центру. Компания выступает мажоритарным кредитором с долей 81,82% в общем объеме обязательств экс-депутата. Бывший политик должен кредитору 8,784 млн долларов. Козлова отстранили в марте. Кредитор обвинил специалиста в бездействии. Когда вопрос об отстранении был решен, экс-управляющий подал жалобу.  При подготовке материала URA.RU дозвонилось до представителя «МААТа». От комментариев он отказался. Представиться также не захотел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...