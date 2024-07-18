В деле бывшего челябинского депутата-банкрота Юсупова встал вопрос фальсификации

В процессе о банкротстве бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова встал вопрос о фальсификации документа. Как URA.RU 18 июля сообщил экс-управляющий Андрей Козлов, он оспорил доверенность, по которой его отстранили от дела.
«У меня есть договор о продаже доли Юсупова в ООО „Башкирия“, на котором стоит подпись гендиректора основного кредитора, „Правового центра ‚МААТ‘“, Абдуллы Бабасова. Начертание не совпадает с подписью в доверенности на юриста Владимира Мирошникова, по которой он заявил ходатайство о моем отстранении в ходе собрания кредиторов. Подписи совершенно разные», — рассказал URA.RU Козлов.
Бывший финансовый управляющий инициировал проведение почерковедческой экспертизы. Выводы исследования подтвердили подозрения Козлова.
«При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что перечисленные различающиеся признаки устойчивы, существенны и образуют совокупность, достаточную для категорического вывода о том, что исследуемые подписи выполнены разными лицами», — отметил эксперт. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Козлов подал апелляцию на решение о своем отстранении. Суд апелляционную жалобу принял к рассмотрению. На судебное заседание «МААТ» должен будет принести оригинал спорной доверенности. Бабасову рекомендовано явиться лично.
Юсупов родился и вырос в Челябинске. Переехал в Уфу и в Госдуме представлял интересы республики. В ходе работы в парламенте познакомился с Балашем Балашовым, который, согласно СБИС, владеет «МААТом». Банкротом по инициативе компании «Фармэллинрус» Юсупов признан в марте 2018 года. Впоследствии правопреемство в суде фирма передала правовому центру. Компания выступает мажоритарным кредитором с долей 81,82% в общем объеме обязательств экс-депутата. Бывший политик должен кредитору 8,784 млн долларов.
Козлова отстранили в марте. Кредитор обвинил специалиста в бездействии. Когда вопрос об отстранении был решен, экс-управляющий подал жалобу.
При подготовке материала URA.RU дозвонилось до представителя «МААТа». От комментариев он отказался. Представиться также не захотел.
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