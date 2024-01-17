Кредиторы экс-депутата Госдумы из Челябинска требуют отстранить финуправляющего

Ходатайство об отстранении финуправляющего Козлова направят в суд Челябинска

18 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ходатайство об отстранении Андрея Козлова поступит в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кредиторы экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова из Челябинска потребовали отстранить от дел финансового управляющего банкрота Андрея Козлова. Как следует из сообщения на «Федресурсе», требование будет направлено в суд. «В адрес финансового управляющего М. Х. Юсупова А. Н. Козлова поступила информация от представителя ООО „Правовой центр ‚МААТ‘“ В. Н. Мирошникова о том, что им проведено собрание кредиторов. На собрании принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении А. Н. Козлова от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве М. Х.Юсупова», — отмечено на «Федресурсе». О причинах не сообщается. В декабре 2023 года Арбитражный суд Башкортостана признал незаконным бездействие Козлова. Финуправляющий не заключил в срок договор с победителем торгов по продаже компании «Башкирия», которая является совладельцем гостиничного бизнеса «Парк-Сити Урал». Сделка совершалась в интересах правового центра. Другой конфликт вспыхнул из-за квартиры супруги экс-депутата в Уфе. Стоимость недвижимости площадью 169 квадратных метров суд не стал включать в конкурсную массу, а Козлов не подал апелляцию на решение. «МААТ» это не устроило. Представители центра заявили, что отказ от требований перед кредиторами не раскрыт, на что в ноябре 2023 года сослался Арбитражный суд Уральского округа в своем постановлении. «Соответствующее ходатайство об отстранении правовой центр заявил в суд. Документ суд будет рассматривать по существу», — уточнил URA.RU Козлов. Эта попытка со стороны центра не первая. Аналогичное намерение заявлялось в начале декабря. Являлся депутатом пятого и шестого созывов Госдумы от Башкортостана. Родился в Челябинске, его отец Харис Юсупов был тренером сборных команд СССР по дзюдо. Юсупов-младший получил статус банкрота в сентябре 2018 года. Его задолженность перед инициатором процедуры, компанией «Фармэллинрус», составила почти 8,8 млн долларов США. Долг перед правовым центром, ставшим преемником общества «Фармэллинрус», возник из-за поручительства по выплате средств, перечисленных кредитором в адрес Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК). Комплекс также банкротится. В рамках процедуры конкурсный управляющий Рустэм Саитгареев уже три года пытается привлечь Юсупова к субсидиарной ответственности на 17 млрд рублей. Участником агробизнеса является дочь Юсупова. В Челябинске банкрот частично контролирует работу отеля «ПаркСити». Доля в нем продана партнеру Александру Карелину, но Юсупов оспорил сделку. При подготовке материала URA.RU за комментарием также обратилось к инициатору спора. Письмо не доставлено, вернулось обратно. В открытом доступе контакты отсутствуют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кредиторы экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова из Челябинска потребовали отстранить от дел финансового управляющего банкрота Андрея Козлова. Как следует из сообщения на «Федресурсе», требование будет направлено в суд. «В адрес финансового управляющего М. Х. Юсупова А. Н. Козлова поступила информация от представителя ООО „Правовой центр ‚МААТ‘“ В. Н. Мирошникова о том, что им проведено собрание кредиторов. На собрании принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении А. Н. Козлова от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве М. Х.Юсупова», — отмечено на «Федресурсе». О причинах не сообщается. В декабре 2023 года Арбитражный суд Башкортостана признал незаконным бездействие Козлова. Финуправляющий не заключил в срок договор с победителем торгов по продаже компании «Башкирия», которая является совладельцем гостиничного бизнеса «Парк-Сити Урал». Сделка совершалась в интересах правового центра. Другой конфликт вспыхнул из-за квартиры супруги экс-депутата в Уфе. Стоимость недвижимости площадью 169 квадратных метров суд не стал включать в конкурсную массу, а Козлов не подал апелляцию на решение. «МААТ» это не устроило. Представители центра заявили, что отказ от требований перед кредиторами не раскрыт, на что в ноябре 2023 года сослался Арбитражный суд Уральского округа в своем постановлении. «Соответствующее ходатайство об отстранении правовой центр заявил в суд. Документ суд будет рассматривать по существу», — уточнил URA.RU Козлов. Эта попытка со стороны центра не первая. Аналогичное намерение заявлялось в начале декабря. Являлся депутатом пятого и шестого созывов Госдумы от Башкортостана. Родился в Челябинске, его отец Харис Юсупов был тренером сборных команд СССР по дзюдо. Юсупов-младший получил статус банкрота в сентябре 2018 года. Его задолженность перед инициатором процедуры, компанией «Фармэллинрус», составила почти 8,8 млн долларов США. Долг перед правовым центром, ставшим преемником общества «Фармэллинрус», возник из-за поручительства по выплате средств, перечисленных кредитором в адрес Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК). Комплекс также банкротится. В рамках процедуры конкурсный управляющий Рустэм Саитгареев уже три года пытается привлечь Юсупова к субсидиарной ответственности на 17 млрд рублей. Участником агробизнеса является дочь Юсупова. В Челябинске банкрот частично контролирует работу отеля «ПаркСити». Доля в нем продана партнеру Александру Карелину, но Юсупов оспорил сделку. При подготовке материала URA.RU за комментарием также обратилось к инициатору спора. Письмо не доставлено, вернулось обратно. В открытом доступе контакты отсутствуют.