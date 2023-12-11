Управляющего бывшего челябинского депутата-банкрота обвинили в бездействии

12 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд указал на бездействие управляющего Андрея Козлова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финансового управляющего обанкроченного Марселя Юсупова, бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска, Андрея Козлова, обвинили в бездействии. Как следует из определения Арбитражного суда Башкортостана, Козлов не довел до конца сделку по продаже за 150 млн рублей компании «Башкирия». «Признать незаконным бездействие финансового управляющего Юсупова Марселя Харисовича, Козлова Андрея Николаевича, выразившееся в незаключении договора с победителем торгов ООО „Инвестторги“ в установленный срок. Признать недействительным договор купли-продажи от 22 февраля 2023 года доли в уставном капитале ООО „Башкирия“», — отмечено в судебном документе. Суд установил, что в октябре 2022 года Козлов допустил до торгов правовой центр, одновременно направив предложение о выкупе доли самой «Башкирии». Однако компания в месячный срок преимущественным правом покупки не воспользовалась. В результате сделка была совершена лишь спустя пять месяцев после получения результатов торгов и через два месяца после отказа участников «Башкирии». Продажа осуществлялась в интересах «Правового центра „МААТ“» из Москвы, являющегося мажоритарным кредитором Юсупова. Компания перечислила, как сказано в определении суда, 150 млн рублей. Суд потребовал вернуть средства покупателю и заключить договор купли-продажи с инициатором спора Фиданом Яппаровым по цене предложения в 7,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит 99% доли в «Башкирии». Яппаров являлся вторым участником торгов. Компания является совладельцем гостиничного бизнеса «Парк-Сити Урал». Фирме принадлежит 50% доли, оставшимися 50%, согласно СБИС, владеет Яппаров. Козлову суд вменил в вину недобросовестное исполнение обязанностей. За сделку по продаже «Башкирии» управляющий требует назначить вознаграждение в размере 11 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Козлову. Он на звонок не ответил, но прислал сообщение о том, что в связи с судебными заседаниями занят. Юсупов признан банкротом в сентябре 2018 года. Процедуру в декабре 2017 года инициировала компания «Фармэллинрус». Задолженность Юсупова перед ней достигла почти 8,8 млн долларов США. В ноябре 2022 года конкурсным кредитором в порядке правопреемства стал «Правового центра „МААТ“». В настоящий момент он ведет спор с Козловым, не согласившись на отказ от требований по квартире. Недвижимость перешла сыну Юсупова Харису. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финансового управляющего обанкроченного Марселя Юсупова, бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска, Андрея Козлова, обвинили в бездействии. Как следует из определения Арбитражного суда Башкортостана, Козлов не довел до конца сделку по продаже за 150 млн рублей компании «Башкирия». «Признать незаконным бездействие финансового управляющего Юсупова Марселя Харисовича, Козлова Андрея Николаевича, выразившееся в незаключении договора с победителем торгов ООО „Инвестторги“ в установленный срок. Признать недействительным договор купли-продажи от 22 февраля 2023 года доли в уставном капитале ООО „Башкирия“», — отмечено в судебном документе. Суд установил, что в октябре 2022 года Козлов допустил до торгов правовой центр, одновременно направив предложение о выкупе доли самой «Башкирии». Однако компания в месячный срок преимущественным правом покупки не воспользовалась. В результате сделка была совершена лишь спустя пять месяцев после получения результатов торгов и через два месяца после отказа участников «Башкирии». Продажа осуществлялась в интересах «Правового центра „МААТ“» из Москвы, являющегося мажоритарным кредитором Юсупова. Компания перечислила, как сказано в определении суда, 150 млн рублей. Суд потребовал вернуть средства покупателю и заключить договор купли-продажи с инициатором спора Фиданом Яппаровым по цене предложения в 7,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит 99% доли в «Башкирии». Яппаров являлся вторым участником торгов. Компания является совладельцем гостиничного бизнеса «Парк-Сити Урал». Фирме принадлежит 50% доли, оставшимися 50%, согласно СБИС, владеет Яппаров. Козлову суд вменил в вину недобросовестное исполнение обязанностей. За сделку по продаже «Башкирии» управляющий требует назначить вознаграждение в размере 11 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Козлову. Он на звонок не ответил, но прислал сообщение о том, что в связи с судебными заседаниями занят. Юсупов признан банкротом в сентябре 2018 года. Процедуру в декабре 2017 года инициировала компания «Фармэллинрус». Задолженность Юсупова перед ней достигла почти 8,8 млн долларов США. В ноябре 2022 года конкурсным кредитором в порядке правопреемства стал «Правового центра „МААТ“». В настоящий момент он ведет спор с Козловым, не согласившись на отказ от требований по квартире. Недвижимость перешла сыну Юсупова Харису.