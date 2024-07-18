Против девушки, которая подожгла полицейскую машину в Подмосковье, заведено уголовное дело о теракте. Подозреваемая уже задержана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
"В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения. Против девушки возбуждено уголовное дело о теракте, подозревая задержана", — сообщили telegram-канале пресс-службы ГСУ СК РФ.
Согласно информации СК, 20-летняя девушка прибыла на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» с бутылкой зажигательной смеси. Следуя указаниям, она подпалила служебное транспортное средство. Отмечается, что никто не пострадал. Инцидент произошел 17 июля.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности организаторов. При проведении обыска у подозреваемой были изъяты электронные устройства гаджеты, предметы одежды и канистра с горючим веществом. Также была инициирована компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы для дальнейшего расследования дела.
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