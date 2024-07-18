Девушка подожгла машину полиции в Подмосковье, заведено дело о теракте. Фото

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Девушку, которая подожгла полицейскую машину, задержали
Девушку, которая подожгла полицейскую машину, задержали Фото:

Против девушки, которая подожгла полицейскую машину в Подмосковье, заведено уголовное дело о теракте. Подозреваемая уже задержана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения. Против девушки возбуждено уголовное дело о теракте, подозревая задержана", — сообщили telegram-канале пресс-службы ГСУ СК РФ.

Согласно информации СК, 20-летняя девушка прибыла на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» с бутылкой зажигательной смеси. Следуя указаниям, она подпалила служебное транспортное средство. Отмечается, что никто не пострадал. Инцидент произошел 17 июля. 

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности организаторов. При проведении обыска у подозреваемой были изъяты электронные устройства гаджеты, предметы одежды и канистра с горючим веществом. Также была инициирована компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы для дальнейшего расследования дела.

Фотография поврежденной машины
Фотография поврежденной машины
Фото:

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Против девушки, которая подожгла полицейскую машину в Подмосковье, заведено уголовное дело о теракте. Подозреваемая уже задержана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. "В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения. Против девушки возбуждено уголовное дело о теракте, подозревая задержана", — сообщили telegram-канале пресс-службы ГСУ СК РФ. Согласно информации СК, 20-летняя девушка прибыла на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» с бутылкой зажигательной смеси. Следуя указаниям, она подпалила служебное транспортное средство. Отмечается, что никто не пострадал. Инцидент произошел 17 июля.  Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности организаторов. При проведении обыска у подозреваемой были изъяты электронные устройства гаджеты, предметы одежды и канистра с горючим веществом. Также была инициирована компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы для дальнейшего расследования дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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