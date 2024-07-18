Тюменцам летом предлагают купить дешевые билеты в Сочи, чтобы улететь зимой

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Стоимость дешевых билетов до Сочи - 4 799 рублей
Стоимость дешевых билетов до Сочи - 4 799 рублей Фото:

Жителям Тюмени предлагают в июле купить билеты в Сочи стоимостью от 4 000 рублей, чтобы улететь осенью или зимой. Информация об акции появилась на сайте перевозчика.

«Летом покупаем, в холода летам. Бронируйте с 17 по 23 июля, летите с 1 октября по 24 декабря 2024 года», — указано на сайте авиакомпании.

Минимальная стоимость билетов в Сочи из Тюмени по акции от перевозчика — 4 799 рублей. Эта цена рассчитана на одного пассажира в одну сторону без учета багажа.

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Жителям Тюмени предлагают в июле купить билеты в Сочи стоимостью от 4 000 рублей, чтобы улететь осенью или зимой. Информация об акции появилась на сайте перевозчика. «Летом покупаем, в холода летам. Бронируйте с 17 по 23 июля, летите с 1 октября по 24 декабря 2024 года», — указано на сайте авиакомпании. Минимальная стоимость билетов в Сочи из Тюмени по акции от перевозчика — 4 799 рублей. Эта цена рассчитана на одного пассажира в одну сторону без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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