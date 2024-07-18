Тюменцам летом предлагают купить дешевые билеты в Сочи, чтобы улететь зимой

Стоимость дешевых билетов до Сочи - 4 799 рублей
Жителям Тюмени предлагают в июле купить билеты в Сочи стоимостью от 4 000 рублей, чтобы улететь осенью или зимой. Информация об акции появилась на сайте перевозчика.
«Летом покупаем, в холода летам. Бронируйте с 17 по 23 июля, летите с 1 октября по 24 декабря 2024 года», — указано на сайте авиакомпании.
Минимальная стоимость билетов в Сочи из Тюмени по акции от перевозчика — 4 799 рублей. Эта цена рассчитана на одного пассажира в одну сторону без учета багажа.
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