Девочку из Екатеринбурга срочно госпитализировали в Сочи, ее рвало кровью

18 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Девочке поставили диагноз — ротавирусная инфекция в тяжелой форме (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Шестилетняя девочка из Екатеринбурга во время каникул в Сочи оказалась в реанимации после заражения инфекцией, из-за которой ее рвало кровью. Медики не сразу решились ехать к ребенку на вызов, но в конце концов несовершеннолетнюю госпитализировали и теперь она идет на поправку. Об этом рассказала тетя малышки Алена. «Племянницу тошнило всю ночь и все утро, ей ничего не помогало, решили вызвать скорую 14 июля около 12:00. Спустя три часа мы снова позвонили в неотложку, а там сказали, что заявки не было. В итоге еще спустя два часа позвонил дежурный врач станции скорой и пояснил, что на ближайшее время свободных машин нет и неизвестно, сколько придется ждать», — передает слова женщины E1.ru. Она отметила, что медик посоветовал лечиться дома, а если в течение шести часов ничего не поможет, то вызывать скорую снова. Препараты девочке не помогали и родственники стали пытаться дозвониться до врачей, но те продолжали утверждать, что машин нет. К ночи 15 июля ребенка начало рвать с кровью. Тогда приехала скорая и только после того, как врачу показали стакан с кровавой рвотой, малышку повезли к хирургу. В больнице утром ей начали ставить капельницы, но не могли назвать диагноз. По словам Алены, к вечеру 15 июля ребенка решили перевести в реанимацию в отделение интенсивной терапии. На следующий день у шестилетней продолжалась рвота с кровью, но диагноз был неясен, но вскоре медики сообщили, что у нее гастроэнтерит и предложили ждать дальше. Уже к 17 июля девочке поставили диагноз — ротавирусная инфекция в тяжелой форме. Несмотря на это, малышка идет на поправку и теперь может самостоятельно сидеть и разговаривать. Похожее ЧП — но с печальным исходом — произошло в прошлом году. Приехавшая из Екатеринбурга в Сочи с родителями Маша Хрусталева во время купания в Черном море подхватила ротавирус, у нее стремительно развился оттек мозга. Девочки не стало 6 сентября. Подробности — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шестилетняя девочка из Екатеринбурга во время каникул в Сочи оказалась в реанимации после заражения инфекцией, из-за которой ее рвало кровью. Медики не сразу решились ехать к ребенку на вызов, но в конце концов несовершеннолетнюю госпитализировали и теперь она идет на поправку. Об этом рассказала тетя малышки Алена. «Племянницу тошнило всю ночь и все утро, ей ничего не помогало, решили вызвать скорую 14 июля около 12:00. Спустя три часа мы снова позвонили в неотложку, а там сказали, что заявки не было. В итоге еще спустя два часа позвонил дежурный врач станции скорой и пояснил, что на ближайшее время свободных машин нет и неизвестно, сколько придется ждать», — передает слова женщины E1.ru. Она отметила, что медик посоветовал лечиться дома, а если в течение шести часов ничего не поможет, то вызывать скорую снова. Препараты девочке не помогали и родственники стали пытаться дозвониться до врачей, но те продолжали утверждать, что машин нет. К ночи 15 июля ребенка начало рвать с кровью. Тогда приехала скорая и только после того, как врачу показали стакан с кровавой рвотой, малышку повезли к хирургу. В больнице утром ей начали ставить капельницы, но не могли назвать диагноз. По словам Алены, к вечеру 15 июля ребенка решили перевести в реанимацию в отделение интенсивной терапии. На следующий день у шестилетней продолжалась рвота с кровью, но диагноз был неясен, но вскоре медики сообщили, что у нее гастроэнтерит и предложили ждать дальше. Уже к 17 июля девочке поставили диагноз — ротавирусная инфекция в тяжелой форме. Несмотря на это, малышка идет на поправку и теперь может самостоятельно сидеть и разговаривать. Похожее ЧП — но с печальным исходом — произошло в прошлом году. Приехавшая из Екатеринбурга в Сочи с родителями Маша Хрусталева во время купания в Черном море подхватила ротавирус, у нее стремительно развился оттек мозга. Девочки не стало 6 сентября. Подробности — в сюжете URA.RU.