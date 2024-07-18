Полиция с боем накрыла бордель в элитном квартале Екатеринбурга. Фото, видео

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Силовикам пришлось выламывать дверь, чтобы попасть внутрь заведения (архивное фото) Фото:

Полицейские и активисты накрыли бордель Imperia на Радищева, 31 в Екатеринбурге. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Подробности рейда URA.RU рассказал один из участников облавы, член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

По его словам, во время операции к заведению подъехали спортсмены в масках. Некоторые из них разговаривали с полицейскими на повышенных тонах. Силовикам удалось задержать лишь часть сотрудников — остальные сбежали вместе с клиентами, пока правоохранители взламывали дверь. Беглецы оставили личные вещи и документы.

Бордель находится напротив детской площадки. В помещении несколько комнат, установлена система видеонаблюдения, есть собственная кухня, продукты и дорогой алкоголь в баре. На первом этаже оказываются услуги, согласно прайса. На втором — интим. Дверь, которая ведет туда, как раз и взламывали оперативники. Задержанных доставили в отдел полиции №5. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что устанавливают собственника организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вход в бордель
Вход в бордель
Фото:
Услуги и цены
Услуги и цены
Фото:
В комнатах есть ванна или джакузи
В комнатах есть ванна или джакузи
Фото:
Небольшая баня
Небольшая баня
Фото:
Детская площадка напротив проститутошной
Детская площадка напротив проститутошной
Фото:

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Полицейские и активисты накрыли бордель Imperia на Радищева, 31 в Екатеринбурге. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Подробности рейда URA.RU рассказал один из участников облавы, член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, во время операции к заведению подъехали спортсмены в масках. Некоторые из них разговаривали с полицейскими на повышенных тонах. Силовикам удалось задержать лишь часть сотрудников — остальные сбежали вместе с клиентами, пока правоохранители взламывали дверь. Беглецы оставили личные вещи и документы. Бордель находится напротив детской площадки. В помещении несколько комнат, установлена система видеонаблюдения, есть собственная кухня, продукты и дорогой алкоголь в баре. На первом этаже оказываются услуги, согласно прайса. На втором — интим. Дверь, которая ведет туда, как раз и взламывали оперативники. Задержанных доставили в отдел полиции №5. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что устанавливают собственника организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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