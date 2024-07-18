Полицейские и активисты накрыли бордель Imperia на Радищева, 31 в Екатеринбурге. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Подробности рейда URA.RU рассказал один из участников облавы, член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
По его словам, во время операции к заведению подъехали спортсмены в масках. Некоторые из них разговаривали с полицейскими на повышенных тонах. Силовикам удалось задержать лишь часть сотрудников — остальные сбежали вместе с клиентами, пока правоохранители взламывали дверь. Беглецы оставили личные вещи и документы.
Бордель находится напротив детской площадки. В помещении несколько комнат, установлена система видеонаблюдения, есть собственная кухня, продукты и дорогой алкоголь в баре. На первом этаже оказываются услуги, согласно прайса. На втором — интим. Дверь, которая ведет туда, как раз и взламывали оперативники. Задержанных доставили в отдел полиции №5. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что устанавливают собственника организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Полицейские и активисты накрыли бордель Imperia на Радищева, 31 в Екатеринбурге. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Подробности рейда URA.RU рассказал один из участников облавы, член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, во время операции к заведению подъехали спортсмены в масках. Некоторые из них разговаривали с полицейскими на повышенных тонах. Силовикам удалось задержать лишь часть сотрудников — остальные сбежали вместе с клиентами, пока правоохранители взламывали дверь. Беглецы оставили личные вещи и документы. Бордель находится напротив детской площадки. В помещении несколько комнат, установлена система видеонаблюдения, есть собственная кухня, продукты и дорогой алкоголь в баре. На первом этаже оказываются услуги, согласно прайса. На втором — интим. Дверь, которая ведет туда, как раз и взламывали оперативники. Задержанных доставили в отдел полиции №5. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что устанавливают собственника организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.