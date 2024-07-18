В Раде хотят раздать украинцам оружие, конфискованное полицией в США

18 июля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Украинцам выдадут оружие, конфискованное американской полицией, заявил Марьян Заблоцкий Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцам выдадут огнестрельное оружие, конфискованное американскими полицейскими. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьян Заблоцкий. «Города Майами и Финикс проголосовали за то, чтобы пожертвовать Украине изъятое оружие. В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — сказал Заблоцкий в разговоре с изданием Kyiv Post. Он также отметил, что часть оружия уже была распределена среди украинцев. Заблоцкий особенно акцентировал внимание на винтовках AR-15, которые пользуются неоднозначной репутацией в США из-за их использования в массовых стрельбах. При этом ситуация с оборотом огнестрельного оружия на Украине остается напряженной. В конце июня-начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков. Кроме того, страна получила ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и оборонные вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцам выдадут огнестрельное оружие, конфискованное американскими полицейскими. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьян Заблоцкий. «Города Майами и Финикс проголосовали за то, чтобы пожертвовать Украине изъятое оружие. В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — сказал Заблоцкий в разговоре с изданием Kyiv Post. Он также отметил, что часть оружия уже была распределена среди украинцев. Заблоцкий особенно акцентировал внимание на винтовках AR-15, которые пользуются неоднозначной репутацией в США из-за их использования в массовых стрельбах. При этом ситуация с оборотом огнестрельного оружия на Украине остается напряженной. В конце июня-начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков. Кроме того, страна получила ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и оборонные вооружения.