В Раде хотят раздать украинцам оружие, конфискованное полицией в США

Украинцам выдадут огнестрельное оружие, конфискованное американскими полицейскими. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьян Заблоцкий.
«Города Майами и Финикс проголосовали за то, чтобы пожертвовать Украине изъятое оружие. В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — сказал Заблоцкий в разговоре с изданием Kyiv Post. Он также отметил, что часть оружия уже была распределена среди украинцев.
Заблоцкий особенно акцентировал внимание на винтовках AR-15, которые пользуются неоднозначной репутацией в США из-за их использования в массовых стрельбах. При этом ситуация с оборотом огнестрельного оружия на Украине остается напряженной.
В конце июня-начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков. Кроме того, страна получила ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и оборонные вооружения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.