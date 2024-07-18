В Раде хотят раздать украинцам оружие, конфискованное полицией в США

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Украинцам выдадут оружие, конфискованное американской полицией, заявил Марьян Заблоцкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцам выдадут огнестрельное оружие, конфискованное американскими полицейскими. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьян Заблоцкий.

«Города Майами и Финикс проголосовали за то, чтобы пожертвовать Украине изъятое оружие. В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — сказал Заблоцкий в разговоре с изданием Kyiv Post. Он также отметил, что часть оружия уже была распределена среди украинцев.

Заблоцкий особенно акцентировал внимание на винтовках AR-15, которые пользуются неоднозначной репутацией в США из-за их использования в массовых стрельбах. При этом ситуация с оборотом огнестрельного оружия на Украине остается напряженной.

В конце июня-начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков. Кроме того, страна получила ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и оборонные вооружения.

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Украинцам выдадут огнестрельное оружие, конфискованное американскими полицейскими. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьян Заблоцкий. «Города Майами и Финикс проголосовали за то, чтобы пожертвовать Украине изъятое оружие. В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — сказал Заблоцкий в разговоре с изданием Kyiv Post. Он также отметил, что часть оружия уже была распределена среди украинцев. Заблоцкий особенно акцентировал внимание на винтовках AR-15, которые пользуются неоднозначной репутацией в США из-за их использования в массовых стрельбах. При этом ситуация с оборотом огнестрельного оружия на Украине остается напряженной. В конце июня-начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков. Кроме того, страна получила ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и оборонные вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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