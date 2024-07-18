Орбан предложил ЕС восстановить прямые связи с Россией

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан опубликовал отчет о поездках в Москву и Киев Фото:

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить прямые дипломатические связи с Россией. По его мнению, это будет способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине. Свои предложения Орбан описал в отчете о поездках в Киев и Москву. Документ, адресованный главе Евросовета Шарлю Мишелю, опубликован на официальном сайте Орбана.

«Предлагаю… при сохранении нынешних политических контактов на высшем уровне с Украиной возобновить прямые дипломатические связи с Россией», — написал Орбан. Среди его других предложений: провести переговоры на высшем уровне с Китаем об условиях следующей мирной конференции и «политическое наступление» на Глобальный Юг. Орбан подчеркнул, что Запад потерял признание стран Глобального Юга из-за своей позицией по Украине, «что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества».

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Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить прямые дипломатические связи с Россией. По его мнению, это будет способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине. Свои предложения Орбан описал в отчете о поездках в Киев и Москву. Документ, адресованный главе Евросовета Шарлю Мишелю, опубликован на официальном сайте Орбана. «Предлагаю… при сохранении нынешних политических контактов на высшем уровне с Украиной возобновить прямые дипломатические связи с Россией», — написал Орбан. Среди его других предложений: провести переговоры на высшем уровне с Китаем об условиях следующей мирной конференции и «политическое наступление» на Глобальный Юг. Орбан подчеркнул, что Запад потерял признание стран Глобального Юга из-за своей позицией по Украине, «что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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