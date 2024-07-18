Орбан предложил ЕС восстановить прямые связи с Россией

18 июля 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Орбан опубликовал отчет о поездках в Москву и Киев Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить прямые дипломатические связи с Россией. По его мнению, это будет способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине. Свои предложения Орбан описал в отчете о поездках в Киев и Москву. Документ, адресованный главе Евросовета Шарлю Мишелю, опубликован на официальном сайте Орбана. «Предлагаю… при сохранении нынешних политических контактов на высшем уровне с Украиной возобновить прямые дипломатические связи с Россией», — написал Орбан. Среди его других предложений: провести переговоры на высшем уровне с Китаем об условиях следующей мирной конференции и «политическое наступление» на Глобальный Юг. Орбан подчеркнул, что Запад потерял признание стран Глобального Юга из-за своей позицией по Украине, «что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить прямые дипломатические связи с Россией. По его мнению, это будет способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине. Свои предложения Орбан описал в отчете о поездках в Киев и Москву. Документ, адресованный главе Евросовета Шарлю Мишелю, опубликован на официальном сайте Орбана. «Предлагаю… при сохранении нынешних политических контактов на высшем уровне с Украиной возобновить прямые дипломатические связи с Россией», — написал Орбан. Среди его других предложений: провести переговоры на высшем уровне с Китаем об условиях следующей мирной конференции и «политическое наступление» на Глобальный Юг. Орбан подчеркнул, что Запад потерял признание стран Глобального Юга из-за своей позицией по Украине, «что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества».